Хърватия и Босна и Херцеговина засилват трансграничното сътрудничество в спешната медицина

Министерствата на здравеопазването на Хърватия и Федерация Босна и Херцеговина (една от двете съставни части на Босна – бел. ред.) подписаха споразумение за сътрудничество в областта на спешната медицинска помощ, с което се продължава и разширява трансграничната подкрепа за пациенти в животозастрашаващо състояние, предаде хърватската национална телевизия ХРТ.

Документът беше подписан от хърватския министър на здравеопазването Ирена Хръстич и федералния министър на здравеопазването на Босна и Херцеговина Недилко Римац. Споразумението се отнася до оказването на спешна помощ на хърватски граждани от районите на Дубровнишко-Неретванската и Сплитско-Далматинската област.

След подписването на споразумението предстои сключването на отделен договор между хърватското Министерство на здравеопазването и Университетската клинична болница в Мостар. Той ще регламентира условията за прием и лечение на хърватски граждани в лечебното заведение чрез специален протокол за трансграничен транспорт на пациенти в критично състояние.

Университетската клинична болница в южния босненски град Мостар ще осигурява 24-часова спешна медицинска помощ за пациенти от всички възрастови групи.

Хърватският министър на здравеопазването заяви, че досегашното трансгранично сътрудничество вече е допринесло за спасяването на човешки животи. По думите ѝ новото споразумение допълнително укрепва партньорството с болницата в Мостар, която разполага със съвременно оборудване и квалифициран медицински персонал.

Новото споразумение е част от усилията на двете страни за подобряване на достъпа до специализирана медицинска помощ в граничните райони, където най-близкото подходящо лечебно заведение често се намира на територията на съседната държава.



Босна и Херцеговина е разделена на две полуавтономни части – Република Сръбска, населена предимно с босненски сърби, и мюсюлманско-хърватската Федерация Босна и Херцеговина, където живеят босненски мюсюлмани (бошняци) и босненски хървати. Всяка част има собствено правителство, парламент и полиция, но двете са свързани чрез общи институции на държавно равнище, включително съдебна система, армия, служби за сигурност и данъчна администрация.