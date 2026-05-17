Гръцкият премиер Мицотакис даде заявка за трети мандат на конгрес на управляващата партия Нова демокрация

С послание за политическа приемственост гръцкият министър-председател и лидер на Нова демокрация Кириакос Мицотакис закри днес двудневния конгрес на управляващата партия, като уточни, че следващите парламентарни избори ще се произведат през 2027 г., съобщи гръцката държавна телевизия ЕРТ.

С това Мицотакис отхвърли спекулациите за възможни предсрочни избори на фона на скандала със злоупотреби с европейски земеделски субсидии, хроничното обществено напрежение след железопътната катастрофа в прохода Темпе през 2023 г. и скандала с незаконните подслушвания, включително срещу политици и журналисти, макар че в него не бяха намерени доказателства за участие на гръцката държава.

„Само чрез трети правителствен мандат преминава сигурният път за Гърция 2030“, заяви премиерът и представи политическия план на правителството за следващите години с акцент върху икономическото развитие, укрепването на отбраната и модернизацията на държавата.