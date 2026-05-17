Турските медии се радват на произхода на съпруга на Дара и на това, че България изпревари Израел на "Евровизия"

Медиите в Турция съобщават за историческата победа на България на 70-тото издание на "Евровизия". Заради позицията на Турция по отношение на войната в Газа, в публикациите по темата е отбелязано, че Израел е останал втори и конкурсът е преминал под знака на бойкота на Тел Авив. Акцентът обаче е поставен върху обстоятелството, че съпругът на Дара се казва Ервин и е с турски произход.

"Съседите ни от България спечелиха "Евровизия" през 2026 г. с "Бангаранга". След онова послание се питаха: турчин ли е мъжът на Дара?", пише в заглавието на новината в "Си Ен Ен Тюрк".

В началото на седмицата, когато започна конкурсът, Дара изненада турските си фенове при преминаването по червения килим, изричайки думи на турски. "Благодаря, Турция (казва го на турски - бел. ред.). Скоро пак бих искала да дойда. Съпругът ми е турчин, затова няма как да не дойда. Когато имам време, горе-долу всяка седмица уча малко турски. Следващия път, когато давам интервю, мога да ви изненадам с повече думи", казва Дара.

"Си Ен Ен Тюрк" се позовава на информация в български медии, че през 2025 г. Дара се е омъжила за Ервин Иванов, който има турски произход.

Изданието "Сон дакика" (Извънредно - бел. ред.) пише, че конкурсът е преминал под сянката на протестите и бойкота зарази участието на Израел.

"България спечели Евровизия, която бе белязана от протести срещу Израел", е заглавието на новината.

Изданието отбелязва, че Дара е получила 516 точки от гласовете на публиката и журито.