Трима души са загинали и най-малко 30 са ранени в катастрофа на пътнически автобус, пътуващ от Текирдаг за Мугла

site.btaТрима души са загинали и най-малко 30 са ранени в катастрофа на пътнически автобус, пътуващ от Текирдаг за Мугла
Катастрофа с пътнически автобус, пътуващ от Текирдаг за курортния град Мугла, е причинила смъртта на трима души, а най-малко 30 са ранени, според първоначалните сведения.
По информация на турската държавна телевизия „ТРТ Хабер“ автобусът е на турската пътническа фирма „Памуккале“. Катастрофата е станала на пътя Бандърма – Чанаккале.
В автобуса са пътували 45 пътници.
Автобусът се е блъснал в мантинелата на пътя и се е преобърнал в канавката.
Имената на жертвите са Назире Акова, Елиф Кел и Кемал Джан Серт, всички турски граждани. Не се съобщава дали сред пътниците е имало чужденци.
Ранените, някои от които са в тежко състояние, са настанени в болници.
Полицията е задържала шофьора на автобуса.
Прокуратурата в Бандърма е започнала разследване на причините за катастрофата.
