Трима души са загинали и най-малко 30 са ранени в катастрофа на пътнически автобус, пътуващ от Текирдаг за Мугла

Катастрофа с пътнически автобус, пътуващ от Текирдаг за курортния град Мугла, е причинила смъртта на трима души, а най-малко 30 са ранени, според първоначалните сведения.

По информация на турската държавна телевизия „ТРТ Хабер“ автобусът е на турската пътническа фирма „Памуккале“. Катастрофата е станала на пътя Бандърма – Чанаккале.

В автобуса са пътували 45 пътници.

Автобусът се е блъснал в мантинелата на пътя и се е преобърнал в канавката.

Имената на жертвите са Назире Акова, Елиф Кел и Кемал Джан Серт, всички турски граждани. Не се съобщава дали сред пътниците е имало чужденци.

Ранените, някои от които са в тежко състояние, са настанени в болници.

Полицията е задържала шофьора на автобуса.

Прокуратурата в Бандърма е започнала разследване на причините за катастрофата.