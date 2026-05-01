Подробно търсене

Главната републиканска прокуратура в Истанбул е започнала разследване срещу блокирането на флотилията с хуманитарна помощ за Газа „Глобал Сумуд“

Специално за БТА от Нахиде Дениз
Главната републиканска прокуратура в Истанбул е започнала разследване срещу блокирането на флотилията с хуманитарна помощ за Газа „Глобал Сумуд“
Главната републиканска прокуратура в Истанбул е започнала разследване срещу блокирането на флотилията с хуманитарна помощ за Газа „Глобал Сумуд“
Лодки, превозващи активисти и хуманитарна помощ за палестинците в Газа, като част от флотилияta "Глобал Сумуд", Барселона, Испания, 12 април 2026 г. Снимка: АP Photo/Joan Mateu Parra (архив)
Истанбул,  
01.05.2026 11:13
 (БТА)

Главната републиканска прокуратура в Истанбул е започнала разследване по собствена инициатива срещу израелските сили по повод блокирането на флотилията с хуманитарна помощ за Газа „Глобал Сумуд“ в международни води край бреговете на Гърция и задържането на 175 пропалестински активисти, информира турската държавна телевизия „ТРТ Хабер“. Сред задържаните са и двадесет турски граждани.

Във връзка с нападението на израелските сили и задържането на турските граждани, участващи във флотилията „Глобал Сумуд“ за доставяне на хуманитарна помощ в Газа в международни води, Главната републиканска прокуратура на Истанбул започна служебно разследване в рамките на разпоредбите на Конвенцията на ООН по морско право, правилата за компетентност по член 15 от Наказателно-процесуалния кодекс № 5271 и разпоредбите по членове 12 и 13 от турския Наказателен кодекс № 5237, отнасящи се до престъпленията „Лишаване от свобода“, „Отвличане и задържане на транспортни средства“, „Утежнен грабеж“, „Повреда на имущество“ и „Изтезание“, се посочва в съобщение на Главната републиканска прокуратура в Истанбул.

Преди това турските власти обявиха, че израелската армия, която е атакувала Глобалната флотилия в международни води на повече от 600 мили разстояние от Газа и на няколко мили от гръцките териториални води, е задържала двадесет турски активисти, които са били на борда на флотилията.

Турското министерство на външните работи осъди задържането от страна на Израел на флотилията с хуманитарна помощ за Газа.

Турският парламент в декларация определи блокирането на флотилията като „военно престъпление“ и „пиратски акт“ и призова Израел незабавно да освободи задържаните турски граждани и всички активисти, съобщи Анадолската агенция.

 

/С-АМ/

Свързани новини

01.05.2026 12:04

Задържаните от Израел активисти от "флотилията за Газа" пристигнаха на гръцкия остров Крит

Десетки активисти от "флотилията за Газа", задържани край Крит от израелските сили, слязоха днес на брега на малко пристанище в югоизточната част на гръцкия остров, съобщи от мястото журналист на АФП.

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 12:13 на 03.05.2026 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация