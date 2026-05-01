Главната републиканска прокуратура в Истанбул е започнала разследване срещу блокирането на флотилията с хуманитарна помощ за Газа „Глобал Сумуд“

Главната републиканска прокуратура в Истанбул е започнала разследване по собствена инициатива срещу израелските сили по повод блокирането на флотилията с хуманитарна помощ за Газа „Глобал Сумуд“ в международни води край бреговете на Гърция и задържането на 175 пропалестински активисти, информира турската държавна телевизия „ТРТ Хабер“. Сред задържаните са и двадесет турски граждани.

Във връзка с нападението на израелските сили и задържането на турските граждани, участващи във флотилията „Глобал Сумуд“ за доставяне на хуманитарна помощ в Газа в международни води, Главната републиканска прокуратура на Истанбул започна служебно разследване в рамките на разпоредбите на Конвенцията на ООН по морско право, правилата за компетентност по член 15 от Наказателно-процесуалния кодекс № 5271 и разпоредбите по членове 12 и 13 от турския Наказателен кодекс № 5237, отнасящи се до престъпленията „Лишаване от свобода“, „Отвличане и задържане на транспортни средства“, „Утежнен грабеж“, „Повреда на имущество“ и „Изтезание“, се посочва в съобщение на Главната републиканска прокуратура в Истанбул.

Преди това турските власти обявиха, че израелската армия, която е атакувала Глобалната флотилия в международни води на повече от 600 мили разстояние от Газа и на няколко мили от гръцките териториални води, е задържала двадесет турски активисти, които са били на борда на флотилията.

Турското министерство на външните работи осъди задържането от страна на Израел на флотилията с хуманитарна помощ за Газа.

Турският парламент в декларация определи блокирането на флотилията като „военно престъпление“ и „пиратски акт“ и призова Израел незабавно да освободи задържаните турски граждани и всички активисти, съобщи Анадолската агенция.