Гърция отдава на концесия 22 регионални летища, съобщава електронното гръцко издание „Капитал“. Това ще е втората част от летищата, чието управление ще бъде предадено на частни инвеститори след като 14 гръцки летища бяха предадени на "Фрапорт Гърция" (Fraport Greece). Текат процедурите за летището в Каламата (Южна Гърция) и новото летище в Кастели (на остров Крит).

Концесията предвижда предоставянето на права за управление, развитие, разширяване и поддръжка за период от 40 години. Процедурата ще бъде на два етапа – заявяване на интерес и поддаване на оферти на одобрените кандидати. Първият етап от процедурата ще приключи на 30 юни.

Избирането на един концесионер е основна цел на правителството, тъй като в новия пакет са включени летища с много различни характеристики. Сред 22-те летища има както в развити туристически дестинации като островите Парос, Наксос, Милос, Хиос, Карпатос, така и такива със слаб пътнически поток като Кастория, Козани, Касос, Кастелоризо.

Поради тази причина е избран моделът за отдаване на единна концесия на съоръженията.

През миналата година 22-те летища са приели общо 2 444 722 пътници като спрямо 2022 г. увеличението е от 10,80 на сто, посочва „Капитал“.