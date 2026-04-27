ХИНА: Международното сътрудничество се засили заради бомбените заплахи, каза хърватският вътрешен министър

Министърът на вътрешните работи на Хърватия Давор Божинович каза днес, че полицията приема последните бомбени заплахи в няколко области „много сериозно“, като международното сътрудничество е засилено чрез европейско международно разследване и мерки за събиране на доказателства, предаде за БТА хърватската агенция ХИНА.

Божинович коментира засилените усилия за разкриване на виновните, но отказа да даде подробности, като обясни, че не иска „да дава никакви насоки, които биха помогнали на извършителите да се защитят по-добре и да продължат с това, което правят“.

Той отбеляза, че всички заплахи досега са се оказали фалшиви, но подчерта, че полицията „няма да се отпусне или да пренебрегне нито един сигнал“, който включва заплахи към граждани, училища или медии.

Божинович добави, че заплахите идват от чужбина, което означава, че разследването не може да се проведе само в Хърватия и изисква сътрудничество с международни партньори, включително чуждестранни полицейски сили, агенции и съдебни органи.

Попитан за предложенията на някои директори на училища да се въведе онлайн обучение, той каза, че от самото начало компетентните институции работят заедно и се водят разговори между Министерството на науката и образованието и други органи, за да се намери устойчив модел за в бъдеще.

„Ще направим всичко възможно това да не повлияе на края на учебната година или на матурите“, каза той след посещение в Университета в Задар. „Всички са наясно с това и се вземат мерки, за да се осигури най-добрата възможна защита. Не мисля, че сме на етап да преминем към онлайн обучение. Ще направим всичко възможно да открием виновните.“

Коментарите на министъра идват на фона на нова вълна от фалшиви бомбени заплахи, които продължиха и в днес. Властите изчисляват, че над 500 фалшиви сигнала са били изпратени в продължение на пет последователни дни миналата седмица до училища, детски градини и търговски центрове в цяла Хърватия, както и на летището в Сплит.

(Тази информация се разпространява от БТА по договор с хърватската агенция ХИНА)