Френският президент Еманюел Макрон пристигна в Гърция, за да поднови стратегическото отбранително споразумение между Париж и Атина

Френският президент Еманюел Макрон пристигна тази вечер на двудневно посещение в Гърция, по време на което се очаква да поднови с гръцкия премиер Кириакос Мицотакис стратегическото отбранително споразумение между двете страни за още пет години, съобщи гръцката държавна телевизия ЕРТ.

Тази вечер Макрон и Мицотакис участват в публична дискусия на Римската агора в центъра на Атина на тема „Предизвикателства за Европа – пътят към утрешния ден“. По-късно в президентския дворец в гръцката столица ще бъде дадена вечеря в чест на госта с участието на около 110 поканени.

Утре сутринта Макрон ще посети в Пирея фрегатата „Кимон“ – първата от клас „Белара“, която беше произведена във Франция за гръцкия военноморски флот в рамките на стратегическото партньорство между Париж и Атина.

По обяд френският президент ще разговаря с гръцкия премиер, двамата ще подпишат двустранни споразумения и ще направят изявления пред медиите.

Следобед Макрон и Мицотакис ще открият гръцко-френски бизнес форум в Културния център – Фондация „Ставрос Ниархос“.

Споразумението за стратегическите партньорски отношения в отбраната и сигурността беше подписано на 28 септември 2021 г. в Париж.

В рамките на договора Гърция поръча във Франция четири фрегати клас „Белара“, първата от които, „Кимон“, вече пристигна в Гърция през януари.

Спогодбата предвижда още пряка военна помощ между двете държави в случай на агресия и заплаха за суверенните им права от трета страна в степен, която надхвърля ангажиментите им в рамките на НАТО.