Румънският президент заяви, че не би приел съставяне на правителство на малцинството, подкрепено от крайнодесния Алианс за обединение на румънците

Румънският президент Никушор Дан заяви днес, че не би се съгласил със съставяне на правителство на малцинството, подкрепено от крайнодесния Алианс за обединение на румънците (АУР), предаде Аджерпрес.

"При хипотетична ситуация, в която Национално-либералната партия (НЛП) или Социалдемократическата партия (СДП) дойдат при мен и кажат "искаме правителство на малцинството с подкрепата на партия АУР", няма да се съглася с това", заяви държавният глава.

Той добави, че запазва решението си да не номинира премиер от страна на евентуална коалиция СДП-АУР, НЛП-АУР или премиер от НЛП, подкрепян в парламента от АУР.

"Мисля, че е изключително малко вероятно подобно искане да стигне до мен", посочи още Никушор Дан, който участва в неформален Европейски съвет в Кипър.

В началото на тази седмица СДП - най-голямата партия в управляващата четирипартийна коалиция, обяви, че оттегля политическата си подкрепа към премиера Илие Боложан, който е лидер на НЛП, а вчера всички министри от СДП подадоха оставка.

Партията обяви, че "от този момент нататък той (Боложан) вече няма подкрепата на парламентарно мнозинство, което означава, че вече няма демократичната легитимност да упражнява функцията на ръководител на румънското правителство".

Премиерът Боложан от своя страна заяви, че не възнамерява да подава оставка и обмисля вариант за правителство на малцинството. Останалите две партии от коалицията - Съюз за спасение на Румъния (ССР) и Демократичен съюз на унгарците в Румъния (ДСУР), също подкрепят този вариант.

АУР - най-голямата опозиционна партия и втората по големина парламентарна сила, заяви, че е готова да внесе или да подкрепи вот на недоверие срещу правителството. СДП също не изключва варианта да внесе вот на недоверие, информират местни медии, позовавайки се на източници от партията.