Лекари и собственици на дерматологични клиники в Северна Македония са сред 14 арестувани за контрабанда на филъри и ботокс

Лекари от една болница и Клиниката по дерматология в Скопие, както и собственици на частни дерматологични практики, общо 14 лица, са задържани при акция на МВР и Основната прокуратура за преследване на организираната престъпност и корупцията като част от разследването за незаконен внос на лекарства и медицински изделия в страната, съобщиха от МВР в Северна Македония.

Претърсвания са извършени на няколко места в Скопие, Струмица и Битоля, от където са иззети „голямо количество медицински лекарства и изделия (филъри, ботокс, хиалуронова киселина) на стойност 39 285 евро, 2490 швейцарски франка и 26 000 денара, лек автомобил Порше, голямо количество парфюми, мобилни телефони, билкови вещества и др.“,

Според прокуратурата, разследването е срещу 19 физически и шест юридически лица, част от които които през 2026 г. са сформирали две престъпни групи, към които по-късно са се присъединили и останалите. Използвайки фирми от Битоля и Скопие като прикритие за незаконните си дейности групите организирали доставянето на фалшиви медицински лекарства и изделия (вкл. ботокс) от Сърбия, Корея и Турция, които незаконно внасяли в страната.

Въпреки че са били наясно, че лекарствата и медицинските изделия са внесени незаконно, без одобрение от Агенцията за лекарства и медицински средства в Северна Македония, някои от заподозрените са извършвали естетични интервенции, „пряко застрашавайки здравето и живота на гражданите и причинявайки сериозна обща опасност”.

„Разследването включва и близки роднини на някои от заподозрените, които, въпреки че са знаели за незаконните дейности, са участвали активно в придобиването и съхранението на незаконни лекарства и медицински изделия в домовете си. В рамките на разследването е заподозрян и митнически служител, който с цел получаване на неправомерна имотна облага е приел два пъти подкуп, за да позволи въвеждането на незаконни стоки в страната, без да е извършен задължителен митнически контрол“, съобщиха от прокуратурата.