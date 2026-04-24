Русия и Сърбия приеха програма за икономическо сътрудничество до 2031 година в множество области

Русия и Сърбия подписаха програма за икономическо сътрудничество до 2031 г. в областите на енергетиката, транспорта, селското стопанство, космоса и нисковъглеродното развитие, предават сръбските медии след 21-та сесия на Руско-сръбския междуправителствен комитет за търговия, икономическо и научно-техническо сътрудничество, което се проведе в Белград.

Министърът в правителството на Сърбия, отговарящ за международното икономическо сътрудничество, Ненад Попович, и министърът на икономическото развитие на Руската федерация Максим Решетников заявиха днес, че двете страни продължават успешното си сътрудничество в редица области, включително енергетика, търговия, образование и иновативни технологии, въпреки сложните геополитически обстоятелства, предава агенция ТАНЮГ.

Попович и Решетников ръководеха делегациите на двете страни на 21-та сесия на Междуправителствения сръбско-руски комитет за търговско, икономическо и научно-техническо сътрудничество, която се проведе днес в Двореца на Сърбия в сръбската столица.

Двете страни подписаха пет меморандума в областите на продуктите за растителна защита, винопроизводството, науката, висшето образование и контрола на качеството и безопасността на медицинските продукти.

Според Решетников срещата е била предшествана от „много интензивна работа“ и резултатът от нея е подписването на протокол и ключов документ – програма за дългосрочно сътрудничество.

Решетников подчерта, че руската страна е била представена от „много представителна делегация“, включваща представители на ключови агенции. В Белград са проведени срещи на съответните работни групи за обсъждане на конкретни проекти.

„Наистина, тази среща бележи важен етап в нашето сътрудничество“, отбеляза министърът, цитиран от ТАСС.

Руският министър подчерта, че интензивността на взаимодействието между Москва и Белград продължава да расте.

„Всичко това показва, че сътрудничеството между Русия и Сърбия в широк спектър от области е интензивно, може би дори по-интензивно от всякога – благодарение на постоянните контакти между лидерите на нашите страни и фокуса им върху икономическото развитие“, заключи той.

Решетников се срещна днес и с премиера на Сърбия Джуро Мацут, стана ясно от информация, публикувана на сайта на сръбското правителство.

"На срещата бяха потвърдени приятелските отношения между Сърбия и Руската федерация и бяха обсъдени по-нататъшни стъпки за подобряване на двустранното сътрудничество.

Обсъдени бяха и теми в областта на икономиката, културата, научно-техническото сътрудничество и енергетиката", се казва в съобщението.

Министърът на информацията и телекомуникациите на Сърбия Борис Братина също разговаря днес с представители на руската делегация, Търговското представителство на Руската федерация, както и с водещи компании в областта на информационната сигурност, за подобряване на сътрудничеството в областта на науката и образованието, свързване на университетите в Белград, Крагуевац и Нови Сад с висши учебни заведения в Москва и разработване на учебни програми в областта на информационната сигурност.

Според изявлението на министерството, на срещата в сръбското правителство е обсъдена възможността за въвеждане на едногодишни магистърски програми и стартиране на съвместни образователни инициативи, с подкрепата на руски партньори, и е подчертано съществуващото сътрудничество чрез обмен на студенти и експерти, както и потенциалът за въвеждане на пилотни програми в Сърбия.

За студентски обмен и културно сътрудничество с Русия говори вчера и Душан Баятович, директор на "Сърбиягаз" и новоназначен почетен консул на Руската федерация при откриването на Почетно консулство на Руската федерация в северния сръбски град Нови Сад.