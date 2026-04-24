Двойното гражданство за политици в Северна Македония продължава да е сред водещите теми в страната

Темата за двойното гражданство на политиците в Северна Македония продължава да бъде сред водещите в страната.

Тя беше повдигната, след като в съобщение след изборите в България от опозиционния СДСМ обявиха имената на 10 представители на ВМРО-ДПМНЕ, за които от опозиционната партия твърдят, че имат българско гражданство и ги попитаха за кого са гласували на изборите в България.

Последва предложение, внесено в парламента на страната, от следващите избори депутатите да нямат право да притежават второ гражданство. То беше внесено от петима от депутатите на ВМРО-ДПМНЕ, озовали се в списъка на СДСМ. От опозиционната партия, от своя страна внесоха друго предложение за промяна в закона, според което не само депутати, но и премиери и министри да нямат право да притежават второ гражданство, като това да бъде приложено и за настоящия кабинет и парламент на страната.

Предвиденото за вчера заседание на ресорната парламентарна комисия не успя да стигне до гласуване на предложенията, които да влязат в пленарната зала, а в интервю за ТВ Сител премиерът Християн Мицкоски припомни, че такъв проектозакон преди години е бил предложен от ВМРО-ДПМНЕ и отхвърлен от СДСМ, и препоръча да бъде направена консултация с експерти по конституционно право доколко подобен закон не противоречи на конституцията на страната.

На пресконференция днес председателят на СДСМ Венко Филипче обяви, че „фалшивият патриотизъм“ на правителството, ръководено от Християн Мицкоски, е напълно разобличен.

„Вчера премиерът Християн Мицкоски се разграничи от обявения от неговите депутати закон, че депутатите не трябва да имат двойно гражданство. И поредната им лъжа беше разкрита. Защо? Защото министрите и депутатите от ВМРО-ДПМНЕ, кметовете, чиновниците, директорите на държавни предприятия имат български паспорти. Толкова за техния патриотизъм... Толкова за фалшивия патриот Мицкоски, който щеше да върне името (на държавата), да анулира Преспанския договор, да анулира Договора за добросъседство с България“, заяви Филипче, според когото именно предложението на неговата партия е причина за „отстъплението” от предложения от ВМРО-ДПМНЕ проектозакон.

"Филипче най-накрая си каза какво го мъчи... пречката за ЕС не е България, а Мицкоски. Подобни тези може да каже само уплашена българска "патерица", чиято смелост, морал и пари са в чекмеджетата на българското разузнаване", реагираха със съобщение от ВМРО-ДПМНЕ.

Президентът Гордана Силяновска, която е университетски преподавател по право, също беше включена в дискусията, след като журналистите я попитаха за мнението й за забраната за двойното гражданство на политиците в страната.

„Има възможност за ограничаване на двойното гражданство със закон и аз смятам, че това трябва да важи както за президента, така и за министрите“, заяви Силяновска, която добави, че Законът за гражданството в страната дава възможност за двойно гражданство, но законодателството вече предвижда ограничения за определени позиции, които са важни за сигурността на държавата.

„Законът за външните работи не позволява на посланиците да имат двойно гражданство, а същото важи и за заемащите чувствителни позиции, като например директора на Агенцията за национална сигурност. Законът може да ограничи двойното гражданство и за други заемащи длъжности. Не става въпрос за премахване на правото на двойно гражданство, а за това (липсата на двойно гражданство) да се превърне в условие за изпълнение на определена публична функция“, заяви Силяновска.

По темата, макар и по-малко видимо, се включиха и от най-голямата албанска партия ДСИ. ТВ 24 обяви, че според партията на Али Ахмети е възможно законът да бъде оспорен пред Конституционния съд, тъй като според член 23 от основния закон в страната всеки гражданин има право да бъде избиран на публична длъжност.