ЕС разполага с достатъчни запаси авиационно гориво, каза в Делфи еврокомисарят по транспорта Апостолос Дзидзикостас

Кореспондент на БТА в Атина Иван Лазаров
Снимка: John Thys, AP (архив)
Делфи,  
24.04.2026 14:33
 (БТА)

Европейският съюз разполага с достатъчни запаси от авиационно гориво и може да активира аварийни резерви за период до три месеца, каза еврокомисарят по устойчив транспорт и туризъм Апостолос Дзидзикостас по време на участието си в Делфийския икономически форум.  

В изказването си той постави акцент върху енергийната криза, като обвърза обявените от някои авиокомпании отменени полети по-скоро с растящите цени на горивото, отколкото с недостиг на доставки. Дзидзикостас посочи, че „настоящата енергийна криза е най-голямата в историята“ и прогнозира „трудно лято“. 

Еврокомисарят по устойчив транспорт и туризъм коментира още, че ако войната в Близкия изток не приключи скоро, глобалните последствия могат да бъдат тежки. Дзидзикостас акцентира и върху плана за военна мобилност на ЕС, който включва модернизиране на 500 стратегически важни точки в цяла Европа. В изказването си той прогнозира и рязък спад на туристите, идващи от Азия в Европа. 

Форумът в Делфи ще продължи до 25 април и включва над 200 дискусии и панели с участието на около 1200 лектори от Гърция, Европа и света. Сред участниците са представители на правителства, международни организации, академичните среди и бизнеса, като акцентът е върху геополитиката, икономиката и технологичните трансформации.

/ВН/

23.04.2026 08:23

Председателят на Европейския съвет Антонио Коща призова в Делфи за енергийна автономия на ЕС

Председателят на Европейския съвет Антонио Коща призова Европейския съюз да инвестира повече във възобновяеми източници и ядрена енергия, за да избегне бъдещи енергийни сътресения. Коща участва в дискусия с гръцкия премиер Кириакос Мицотакис в рамките единадесетото издание на Делфийския икономически форум, който започна вчера в гръцкия град Делфи.
22.04.2026 14:59

Световната икономика е под натиск заради конфликти и повишени енергийни цени, каза генералният секретар на ОИСР Матиас Корман

Световната икономика е под нарастващ натиск заради геополитически конфликти, търговски бариери и повишени енергийни цени, заяви генералният секретар на Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР) Матиас Корман, който участва в

