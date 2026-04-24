Близо 17 хиляди ще са участниците в международния маратон "Александър Велики" в Солун на 26 април

Елена Дражева
Близо 17 хиляди ще са участниците в международния маратон "Александър Велики" в Солун на 26 април
Близо 17 хиляди ще са участниците в международния маратон "Александър Велики" в Солун на 26 април
Илюстративно изображение: Снимка: AP/Tanassis Stavrakis
Атина,  
24.04.2026 12:32
 (БТА)

Близо 17 хиляди ще бъдат участниците в юбилейното издание на международния маратон "Александър Велики", който ще се състои в Солун на 26 април, съобщава гръцката обществена телевизия ЕРТ.

Рекордният брой участници - 16 500, ще бягат  по различни маршрути като най-дългият е десет хиляди метра.

Най-големият маратон в Северна Гърция ще отбележи 20 години от създаването си.

За първи път състезанието стартира на 16 април 2006 г.

Над десет хиляди ще бъдат посетителите от други градове и чужбина - участници и техните спътници през тази година. В маратона ще участват представители на 72 държави от пет континента.

Възрастовият диапазон на участниците е особено голям - от 10-годишни до 85- годишни. 

