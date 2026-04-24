Турската полиция задържа бивш общински кмет от управляващата партия по обвинения в манипулиране на търгове

Тази сутрин турската полиция задържа бившия общински кмет от управляващата в Турция Партия на справедливостта и развитието (ПСР) Шереф Албайрак и още 46 бивши служители на община Халфети в източния турски окръг Шанлъурфа по обвинения в манипулиране на общински търгове, съобщи в. „Джумхуриет“.

По информация на медията сред задържаните са бивши заместник-кметове, бивши членове на общинския съвет и бивши ръководители на отдели, участвали в управлението на общината в периода 2019 – 2024 г.

В последните седмици при подобни операции бяха задържани редица общински служители от общини, управлявани от опозиционната Народнорепубликанска партия (НРП). Сред тях бяха служители от общините на курортните градове Анталия и Мармарис, както и от анкарската община Етимесгут и от общината на град Ушак. Сред тях бяха и кметовете на град Ушак Йозкан Ялъм, който по-късно бе временно отстранен от длъжност, и на град Бурса Мустафа Бозбей, на чието място временно бе назначен членът на ПСР Шахин Биба.

Сред последните задържани бяха и кметът и редица служители от истанбулската община Аташехир, както и заместник-кметът и служители от истанбулската община Юскюдар. По-рано бе задържан и председателят на окръжната организация на НРП в турската столица Анкара Юмит Еркол.

Тази нова вълна от арести е част от мащабната кампания на турските власти срещу корупцията на местно равнище. Разследванията са насочени преди всичко към общини, управлявани от НРП, като от 2024 г. досега в хода на тези действия са задържани десетки общински служители и общо 22 кметове от НРП, сред които е и отстраненият кмет на Истанбул Екрем Имамоглу, който понастоящем се намира в затвора. Срещу Имамоглу и още 407 обвиняеми от 9 март тече мащабен съдебен процес.