Мицкоски: Не провокираме българите и гърците, не е провокация, ако се бориш за своята идентичност

Премиерът на Северна Македония Християн Мицкоски посочи в интервю за ТВ Сител, че е наясно, че гражданите на Северна Македония „са нетърпеливи” държавата да стане член на ЕС, но той не може да обещае, че ще приеме "това, което противоречи” на убежденията му, защото онова, което е направило предишното правителство – подписването на преговорната рамка, в която включването на българската общност в основния закон на страната е условие за начало на преговори, „представлява исторически най-голямата капитулация, която някой би могъл да направи за македонския народ“.

„Работихме с нашите партньори по подготовката на Плана за действие за малцинствата (План за действие по правата на малцинствата и общностите в страната). Както казаха от Брюксел, така работихме. Буквално в целия процес работихме с експерт от Страсбург по правата на човека, както бяхме посъветвани. Една държава членка го блокира. Това е отново нашият източен съсед (България). Ние имаме нужда от този План за действие (по правата на малцинствата и общностите в страната). Утре да решим да започнем промени в конституцията, ако този документ не бъде приет, отново не можем да продължим с преговорите (с ЕС). Това е просто още един показател, че това (промените в конституцията) не е последното. (...) Ще ви дам втори пример. По покана на нашите стратегически съюзници, САЩ, подадохме заявление за асоциирано членство в инициативата „Три морета“ и ето че отново сме блокирани от България. Само наивни, меко казано, политици си мислят, че като подпишат бял лист или коленичат, ще решат проблемите”, заяви Мицкоски.

Попитан „какви са първоначалните сигнали от София след изборите" и очакванията в България да има стабилно правителство, за което управляващите в Скопие в последните две години казваха, че им е нужно, Мицкоски посочи, че след изборите за български парламент се е чул с Румен Радев и му е пожелал „успешен мандат и добросъседски отношения”.

„Ние винаги сме подготвени за диалог. (...) Аз съм готов да седнем, да разговаряме и да намерим устойчиво решение, което ще означава интеграция на (Северна) Македония в рамките на ЕС”, заяви Мицкоски, добавяйки, че политическият му опит му казва, че "това няма да бъде един от първите приоритети" на бъдещото правителство в България.

В отговор на въпрос дали правителството на Северна Македония предвижда да започне „засилена дипломатическа офанзива” и да предлага „креативни решения”, Мицкоски заяви, че през двете години управление на ВМРО-ДПМНЕ правителството не е спряло да предлага креативни решения.

„Непрекъснато търсим срещи, разговаряме с нашите партньори в Брюксел. Ние сме в известна дилема, защото когато поискаме двустранна среща, чрез нашите партньори в Брюксел, те казват, че това няма общо с Брюксел и трябва да говорим директно (с България). Когато казваме, нека говорим директно, те (българите) казват, че това е европейско предложение. Хаотична, объркваща ситуация, но това, което трябва да осъзнаем е, че първо трябва да си напишем домашното - да направим реформите....”, заяви Мицкоски.

По думите му в последния доклад на ЕК за напредъка на Северна Македония ще бъде отбелязан „изключително голям напредък в изпълнението” на плана за реформи и това е политиката на неговото правителство.

Мицкоски отговори и на твърденията на председателя на опозиционната СДСМ Венко Филипче, според когото правителството на Северна Македония „умишлено влошава отношенията със съседите си и създава изкуствени врагове, вместо да работи в интерес на държавата и европейското бъдеще на нейните граждани” и провокира българите и гърците.

„С какво ги провокираме? С изграждането на газопровод с Гърция? С укрепването на далекопроводите? С изграждането на нефтопровод, който беше ръждясваща тръба две десетилетия, а сега свързва нашата рафинерия с пристанището в Солун? С това, че отпушихме (железопътния) Коридор 8 към съседна България и ще го модернизираме в западната част (по посока Албания)? Ние не провокираме никого. Не е провокация, ако се бориш за своята идентичност и позиция, това са принципни отношения“, заяви Мицкоски.