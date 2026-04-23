Словенската национална телевизия няма да излъчва тазгодишната Евровизия след оттегляне на балканската страна заради участието на Израел

site.btaСловенската национална телевизия няма да излъчва тазгодишната Евровизия след оттегляне на балканската страна заради участието на Израел
Словенската обществена телевизия РТВ Словения няма да излъчва тазгодишното издание на конкурса Евровизия, след като страната се оттегли от участие заради присъствието на Израел в песенната надпревара, съобщи днес медията.
Решението идва на фона на политически спорове около участието на Израел, което доведе до бойкоти и оттегляне на няколко държави, сред които Словения, Исландия, Ирландия, Нидерландия и Испания.
Според директора на РТВ Словения Ксения Хорват, вместо конкурса националният оператор ще излъчи филмовата поредица "Гласовете на Палестина", включваща документални и игрални продукции, посветени на палестинската гледна точка.
Организаторите на конкурса решиха през декември да допуснат Израел до участие, което предизвика вълна от реакции и политически напрежения около събитието. Тазгодишното издание на Евровизия е планирано да се проведе от 12 до 16 май във Виена, припомня Асошиейтед прес.
Конкурсът традиционно се стреми да остане извън политиката, но през последните години многократно е бил засегнат от международни конфликти, включително последиците от конфликта Израел-Хамас и изключването на Русия след инвазията в Украйна през 2022 г., припомня АП.
/ВН/
Потвърждение
Моля потвърдете купуването на избраната новина