Голям пожар в блок в Тирана предизвика разгорещен дебат относно безопасността на строежите в страната

Голям пожар, който избухна в блок в Тирана, предизвика разгорещен дебат относно безопасността на строежите в страната.

Пожарът миналата седмица предизвика паника сред живущите в района и доведе до значителни материални щети. Десетки жители бяха евакуирани, а най-малко 11 души, сред които и пожарникари, бяха хоспитализирани с леки изгаряния и задух. По първоначална информация пламъците са тръгнали от търговски обект на първия етаж на жилищната сграда, която е част от наскоро построен комплекс, а материалът, от който е изработена фасадата ѝ, е допринесъл за бързото разпространение на пожара. Засегнат е почти целият 12-етажен блок, а изпепелени са общо 30 апартамента.

В албанските медии се появи информация от близки до разследването източници, че младежи предполагаемо са подпалили отпадъци в задната част на търговския обект, откъдето пламъците са се разпространили и към фасадата на блока.

Албанският премиер Еди Рама заяви в реакция след пожара, че блокът ще бъде ремонтиран „на 100 процента от самия строител“, независимо че по първоначални данни огънят няма връзка със строителството.

От строителната компания изразиха солидарност със засегнатите и заявиха, че ще върнат блока в първоначалното му състояние, като подчертаха, че при строителството на обекта са спазвани най-високи стандарти за строителство и безопасност, пише „Болкан уеб“.

В рамките на разследването на пожара албанските власти задържаха четирима души, които по-късно бяха освободени и им беше наложена мярка „подписка“. Други четирима се разследват на свобода.

На пресконференция албанският омбудсман Ендрит Шабани, цитиран от портала „Шчиптаря“, съобщи, че Службата на омбудсмана е установила проблеми със сигурността на блока. Той призова общината спешно да подслони в социални жилища пострадалите и призна, че случилото се е хванало албанските институции неподготвени.

След отказ на засегнатите семейства да бъдат настанени в социални жилища общинският съвет в Тирана реши да им изплаща помощ за наем – по 40 хил. леки (около 420 евро) на месец на домакинство – до завръщането им във възстановения блок, информира „Топ ченъл“.

Лидерът на основната опозиционна Демократическа партия на Албания Сали Бериша заяви, че пожарът е бил предизвестен и е резултат от „тежките урбанистични нарушения в Тирана“. Бериша, цитиран от „ТВ Клан“, също така обвини премиера Рама и кмета на града Ерион Велиай, че са „бетонизирали“ Тирана.

По информация на албански медии, сред които „Сот“ и „Панорама“, това не е първият път, в който в блока е имало пожар, тъй като и преди няколко години, когато все още е бил в строеж, фасадата му е била обхваната от пламъци. Живущ в блока, чийто апартамент е бил засегнат от пожара, заяви пред „Сот“, че един квадратен метър му е струвал 1000 евро, а друг споделя, че фасадата е горяла пред очите му „като картон“.

Генералният директор на албанската противопожарна служба Арбен Цара подчерта високия риск от възпламеняване на вентилираните фасади поради лесното подхранване на огъня с кислород, което те позволяват. Цара заяви в предаване по „Топ ченъл“, че именно този елемент е допринесъл за интензивността на пожара в блока в Тирана.

Той заяви, че е необходима щателна проверка на условията за сигурност в жилищните сгради, както и на системите за сигнализация при пожар, каквито на места – включително и в опожарения блок – не са инсталирани.

По информация на албанския портал „Няма проблем“ (S'ka problem) няма точна бройка колко са блоковете с такива фасади, нито какъв е използваният за тях изолационен материал. От портала подчертават, че единственно каменната вата е почти огнеупорна, но и цената ѝ в сравнение с полиуретана е от 30 до 50 процента по-висока.

Според експерти по строителство, цитирани от албанската телевизия „ТВ Клан“, материалите, които се използват за термоизолация на сградите, са основните причини за риска от пожар и по тази причина е необходимо да има строг контрол как те се използват в строителството.

От телевизията отбелязват, че на година в Тирана биват регистрирани близо 200 пожара в жилищни сгради, което налага предприемането на допълнителни мерки за противопожарна безопасност.