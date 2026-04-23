Арестуван е бившият президент на Футболната федерация на Северна Македония, заподозрян в "присвояване и злоупотреба"

Прокуратурата на Република Северна Македония потвърди ареста на бившия президент на Футболната федерация на Северна Македония Муамед Сейдини, „който е заподозрян в престъпления, свързани с присвояване и злоупотреба”, съобщават медиите в страната, които уточняват, че прокуратурата ще оповести повече подробности след приключване на разследването.

Медиите пишат, че бившият президент на футболната федерация в Северна Македония е арестуван за присвояване на около 700 000 евро, които Европейската футболна асоциация е отпуснала на федерацията в Северна Македония в подкрепа за строителни дейности на стадион в Охрид. Те припомнят, че сумата съответства на глобата, която дисциплинарната комисия на Футболната федерация на Северна Македония е наложила на Сейдини в началото на тази година във връзка с авансово плащане от около 700 000 евро на фирма изпълнител, отговорна за изграждането на трибуна на стадион „Билянини извори“ в Охрид. На Сейдини е наложена и дисциплинарна мярка забрана за заемане на длъжност за срок от две години като делегат на общото събрание на федерацията.

„Комисията за извънредни ситуации на Футболната федерация на Северна Македония е взела решение да приеме оферта от „Енергоинвест Трейд“ Скопие за изграждане на трибуна на стадион „Билянини извори“ в Охрид, на стойност 202 919 610 денара ( малко над 3 288 660 евро) , без условие за авансово плащане, и е упълномощила тогавашния президент Муамед Сейдини да подпише споразумение, в съответствие с приетата оферта. Противно на решението, Сейдини е подписал споразумение ... с условие за авансово плащане от 20 процента, което е извършено без предоставена банкова гаранция и без съответно разрешение“, припомнят медиите съобщението от началото на годината на футболната федерация в страната, която Сейдини е ръководил от 2019 до 2025 г.