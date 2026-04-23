Важността на енергийната инфраструктура и договорите за доставка открои служебният министър на енергетиката Трайчо Трайков в Делфи

Важността на енергийната инфраструктура и договорите за доставка открои служебният министър на енергетиката Трайчо Трайков по време на участието си в единадесетото издание на Делфийския икономически форум, който се провежда в Делфи, Гърция.

„В нестабилната ситуация на конфликти и войни през последните години всички търсят начини да се гарантира енергийната сигурност. За страните, които са нетни потребители на енергия, това означава сигурност на доставките. За тези, които изнасят енергия – сигурност на пазарите. Сега със ситуацията около Ормузкия проток виждаме колко е важно това“, отбеляза министър Трайков.

„Мога с удовлетворение да отбележа, че България се подготвя от години и не е неподготвена в тази ситуация. С наличието на инфраструктурните развития от последните години – интерконекторът с Гърция, разширението на капацитета с Турция, интерконекторът с Румъния и Сърбия, разширението при Сидирокастро в Гърция – всички тези възможности ни позволяват да сме много по-гъвкави и да можем да реагираме на ситуацията по отношение на маршрутите“, допълни още той.

Министърът на енергетиката Трайчо Трайков участва в панела „Изграждане на инфраструктурата за енергийна сигурност“, заедно със Саня Божиновска – министър на енергетиката, минното дело и минералните ресурси на Северна Македония, Александрос Екзарху – председател и главен изпълнителен директор на „Актор Груп ъв Къмпанис“, главен изпълнителен директор на „Атлантик СИЙ Ел Ен Джи Трейд“, Джошуа Волц – специален пратеник по енергийна интеграция към Министерството на енергетиката на САЩ, както и Василис Казас – управляващ партньор в „Грант Торнтън“, Гърция.

Министър Трайков подчерта важността и на търговските споразумения за количествата енергия.

„Видя се, че договорът, за който много работихме преди 15 години от Каспийския регион с Азербайджан, в момента е много важен за нас със стабилните си цени и гарантирани количества. Сега потенциалът е за внос на втечнен природен газ, което е и тема на последните ни разговори. Тук също нещата се движат. Това е и основата на Вертикалния газов коридор, който започва от терминалите в Източното Средиземноморие, минава през България и Румъния, достигайки до Украйна“, каза още той.

„България има ключово значение за инициативите в региона. Ние се отнасяме с огромна отговорност към тази си роля, стараем се да извлечем и максималната полза от всички тези процеси, така че това да доведе до по-добри цени за българските потребители на енергийни ресурси“, подчерта още служебният министър на енергетиката.

Форумът в Делфи се провежда от 22 до 25 април и включва над 200 дискусии и панели с участието на около 1200 лектори от Гърция, Европа и света. Сред участниците са представители на правителства, международни организации, академичните среди и бизнеса, като акцентът е върху геополитиката, икономиката и технологичните трансформации.