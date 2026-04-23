Известният албански писател и литературовед Реджеп Чося почина на 89-годишна възраст

Известният албански писател и литературовед Реджеп Чося почина днес на 89-годишна възраст, предадоха албаноезични медии от Косово и Албания. Новината за кончината му беше съобщена от негови близки в социалните мрежи, които информираха, че Чося е починал днес и е бил погребан в тесен семеен кръг.

Чося е една от най-важните фигури на албанската мисъл и литература, с дълга дейност в академичните и литературните среди, както и обществения живот, най-вече в Косово, отбелязва Евронюз Албания. Чося е бил и критичен глас към албанския политически и културен елит в различни периоди и е участвал във важни дебати за идентичността, историята и политическата ориентация на албанците, включително с известния албански писател Исмаил Кадаре.

Реджеп Чося, албанец, роден през 1936 г. във Вусане (дн. Черна гора), е литературен историк и критик, писател, университетски преподавател, академик и политик, припомня косовският вестник „Коха диторе“. Завършва средното и висшето си образование в Прищина, където пред 1967 г. става асистент в Албаноложкия институт, и получава следдипломна квалификация във Филологическия факултет на Белградския университет.

Дългогодишен преподавател в Прищинския университет и директор на Албаноложкия институт в Прищина в периода 1972-1981 г., Чося също така е главен редактор на литературното списание Jeta e Re (в превод от албански „Нов живот“ – бел. ред.).

Автор е на над 30 книги литературоведски изследвания, публицистика и художествени произведения – разкази, романи и драматургични текстове. Някои от творбите му са преведени и на други езици, отбелязва още изданието.

В знак на почит към Реджеп Чося днешното заседание на косовския парламент започна с минута мълчание. По желание на самия Чося в негова памет няма да бъдат организирани специални събития.