Косовският премиер назначи посланика на страната в Белгия за нов главен преговарящ от косовска страна за диалога със Сърбия

Косовският премиер Албин Курти назначи посланика на страната в Белгия Агрон Байрами за нов главен преговарящ от косовска страна в рамките на техническия диалог за нормализиране на отношенията със Сърбия, съобщи Косовското радио и телевизия.

Съгласно решението на косовския премиер Байрами ще продължи да изпълнява задълженията си като посланик на страната в Белгия, като същевременно ще ръководи и диалога с Белград от косовска страна.

До скоро позицията на главен преговарящ от косовска страна се заемаше от бившия вицепремиер на страната Бесник Бислими.

Сърбия не признава обявената през 2008 г. независимост на Косово и двете страни водят диалог за нормализиране на отношенията си под егидата на Европейския съюз и специалния пратеник на ЕС за диалога Белрад – Прищина Петер Сьоренсен.