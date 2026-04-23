МИНА: Решението за изготвяне на Договор за присъединяване на Черна гора към ЕС е признание и стимул за ускоряване на реформите, каза Марта Кос

Решението на членките на Европейския съюз да започнат изготвянето на Договор за присъединяване на Черна гора към ЕС е признание за напредъка на държавата и стимул за ускоряването на реформите, каза еврокомисарят по разширяването Марта Кос. Това предаде за БТА черногорската агенция МИНА.

Комитетът на постоянните представители на държавите членки (КОРЕПЕР) одобри вчера формирането на ад хок работна група за съставяне на Договор за присъединяване на Черна гора към ЕС.

В публикация в социалната мрежа Екс Кос посочи, че това е голяма крачка към членството на Черна гора в ЕС.

"Мястото на Черна гора в ЕС сега започва да получава форма. Това е голяма крачка по пътя към членство в ЕС, ясно признание за напредъка на Черна гора и стимул за ускоряване на реформите", написа Кос.

Тя допълни, че това решение предлага възможност да се извлекат поуки от предходното разширяване на ЕС и в бъдеще договорите за присъединяване да включват нови и по-силни защитни механизми, за да се предотврати изоставането в сферата на върховенството на закона и основните ценности.

