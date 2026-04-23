Турция изпрати втори конвой с хуманитарна помощ за Иран, съставен от шест тежкотоварни камиона, натоварени с лекарства и медицински консумативи, съобщи турският министър на здравеопазването Кемал Мемишоглу, цитиран от ТРТ Хабер.

В своя публикация в Екс Мемишоглу съобщи, че конвоят с хуманитарна помощ е потеглил вчера от вътрешността на Турция и се очаква да премине на иранска територия на 24 април. „Ние сме цивилизация на добротата. Вярваме, че опазването на здравето е свещено. Смятаме, че подкрепата на здравето и лечението на всички хора е въпрос на солидарност“, написа Мемишоглу в публикацията си.

Това е вторият конвой, който Турция изпраща на Иран заради усложнената хуманитарна ситуация там на фона на конфликта в Близкия изток. На 10 април Червеният кръст и Турският Червен полумесец изпратиха камиони, натоварени с 200 комплекта с медицински консумативи за пострадали при бомбардировки и 48 тона хуманитарна помощ, включваща хигиенни комплекти, материали за първа помощ и палатки и сглобяеми къщи за подслон на хора.