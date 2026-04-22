Всички партии от коалицията, които дойдоха за консултации днес, изключиха управление с АУР, каза румънският президент Никушор Дан

Румънският президент Никушор Дан представи в изявление от двореца Котрочени заключения от проведените днес дискусии с лидерите на партиите в управляващата коалиция. Консултациите бяха свикани от държавния глава, след като в началото на седмицата Социалдемократическата партия реши да оттегли подкрепата си за либералния премиер Илие Боложан.

„Днес през целия ден водихме консултации с прозападните партии. Това бяха неформални консултации, защото в този политически момент Конституцията не дава на президента никакви правомощия, никакви директни действия“, уточни Никушор Дан.

Президентът посочи, че Румъния очевидно се намира в политическа криза и тя не е започнала днес.

„Месеци наред недоразуменията, различията в мненията между партиите в коалицията се засилваха. Това, което ги помолих е, от една страна, да деескалират публичната реторика, а от друга - да гледат повече към бъдещето - какво ще правим, отколкото към миналото. Да гледат повече към решенията, отколкото към проблемите“, подчерта президентът.

Той коментира още, че във всяка политическа формула - мнозинство, малцинство, ще е нужен диалог между прозападните политически сили.

„Отвъд тази политическа криза, трябва да уверим румънците, че имаме функциониращи институции. Ние сме функционираща държава, с разлика в мненията на политическо ниво. Прозападната посока на Румъния не е под въпрос“, уточни държавният глава.

Той информира, че всички партии, които днес са дошли за консултации, са изключили управление с антизападни сили, в частност с Алианс за обединение на румънците (АУР) и всяка от тях e изразила готовност за сътрудничество, особено по важни проекти като Националния план за възстановяване и устойчивост, Организацията за икономическо сътрудничество и развитие, Инструментът на ЕС в областта на отбраната SAFE.

„Успокойте се и ще се справим с това“, завърши президентът.