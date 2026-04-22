Всички партии от коалицията, които дойдоха за консултации днес, изключиха управление с АУР, каза румънският президент Никушор Дан

Кореспондент на БТА в Букурещ Мартина Ганчева
Всички партии от коалицията, които дойдоха за консултации днес, изключиха управление с АУР, каза румънският президент Никушор Дан
Всички партии от коалицията, които дойдоха за консултации днес, изключиха управление с АУР, каза румънският президент Никушор Дан
Румънският президент Никушор Дан. Снимка: Илко Вълков/БТА (архив)
Букурещ,  
22.04.2026 22:18
 (БТА)

Румънският президент Никушор Дан представи в изявление от двореца Котрочени заключения от проведените днес дискусии с лидерите на партиите в управляващата коалиция. Консултациите бяха свикани от държавния глава, след като в началото на седмицата Социалдемократическата партия реши да оттегли подкрепата си за либералния премиер Илие Боложан.

„Днес през целия ден водихме консултации с прозападните партии. Това бяха неформални консултации, защото в този политически момент Конституцията не дава на президента никакви правомощия, никакви директни действия“, уточни Никушор Дан.

Президентът посочи, че Румъния очевидно се намира в политическа криза и тя не е започнала днес.

„Месеци наред недоразуменията, различията в мненията между партиите в коалицията се засилваха. Това, което ги помолих е, от една страна, да деескалират публичната реторика, а от друга - да гледат повече към бъдещето - какво ще правим, отколкото към миналото. Да гледат повече към решенията, отколкото към проблемите“, подчерта президентът.

Той коментира още, че във всяка политическа формула - мнозинство, малцинство, ще е нужен диалог между прозападните политически сили.

„Отвъд тази политическа криза, трябва да уверим румънците, че имаме функциониращи институции. Ние сме функционираща държава, с разлика в мненията на политическо ниво. Прозападната посока на Румъния не е под въпрос“, уточни държавният глава.

Той информира, че всички партии, които днес са дошли за консултации, са изключили управление с антизападни сили, в частност с Алианс за обединение на румънците (АУР) и всяка от тях e изразила готовност за сътрудничество, особено по важни проекти като Националния план за възстановяване и устойчивост, Организацията за икономическо сътрудничество и развитие, Инструментът на ЕС в областта на отбраната SAFE.

„Успокойте се и ще се справим с това“, завърши президентът.

/СГ/

Свързани новини

22.04.2026 17:41

Европейската народна партия изрази подкрепата си към румънския премиер, изправен пред натиск да подаде оставка

Лидерът на Европейската народна партия (ЕНП) Мартин Вебер изрази подкрепата си към румънския премиер и лидер на Национално-либералната партия (НЛП) Илие Боложан, след като Социалдемократическата партия (СДП) - най-голямата партия в управляващата
21.04.2026 14:39

Румънският премиер Илие Боложан заяви, че ще се опита да сформира правителство на малцинството

Румънският премиер Илие Боложан заяви днес, че ще се опита да сформира правителство на малцинството.„Днес и утре ще инициираме разговори с коалиционните ни партньори от Съюз за спасение на Румъния, Демократичен съюз на унгарците в Румъния и групата на националните малцинства, за да уточним формула, по която може да функционира правителство на малцинството“, каза той на пресконференция в кулоарите на парламента, която бе предавана на живо в интернет.
21.04.2026 13:57

Съюз за спасение на Румъния ще продължи да подкрепя премиера Илие Боложан в настоящата политическа конфронтация

Съюз за спасение на Румъния ще продължи да подкрепя премиера Илие Боложан в настоящата политическа конфронтация, а министрите от ССР ще продължат дейността си в правителството. Това заяви лидерът на третата партия в управляващата коалиция Доминик Фриц на извънредна пресконференция, която бе излъчена на живо в интернет.
21.04.2026 12:04

Демократичният съюз на унгарците в Румъния няма да напуска управляващата коалиция, заяви лидерът на партията

Лидерът на Демократичния съюз на унгарците в Румъния (ДСУР), който е част от управляващата коалиция в страната, Хунор Келемен заяви в интервю за Диджи24, че партията му няма да се оттегля от управляващата коалиция. Той каза това, след като вчера
20.04.2026 21:36

Ще продължа да изпълнявам мандата си, каза премиерът на Румъния Илие Боложан, след като СДП оттегли подкрепата си за него

Ще продължа да изпълнявам мандата си, работейки за гражданите, така че да осигурим стабилност на управлението и да направим каквото трябва за страната, заяви тази вечер премиерът на Румъния Илие Боложан.
20.04.2026 20:09

Акция в подкрепа на румънския премиер Илие Боложан се провежда пред сградата на правителството в Букурещ

Около 500 човека на всякаква възраст се събраха тази вечер пред сградата на правителството на площад „Виктория“ в Букурещ, за да изразят подкрепата си за румънския премиер Илие Боложан. Някои от присъстващите развяваха знамената на Румъния и

