Румънските социалдемократи настояват за смяна на премиера; Илие Боложан отказва да подаде оставка

Лидерът на румънската Социалдемократическа партия (СДП) Сорин Гриндяну заяви след консултации с президента Никушор Дан днес, че СДП, която в понеделник оттегли политическата си подкрепа към премиера либерал Илие Боложан, иска да продължи коалиционното управление с друг премиер и ако не се стигне до споразумение по този въпрос, партията може да премине в опозиция, съобщава новинарският сайт Зиаре.

Гриндяну подчерта, че социалдемократите няма да подкрепят правителство на малцинството на Илие Боложан.

"Представихме решенията, които виждаме като жизнеспособни. Казахме, че едно от решенията е продължаване на настоящата проевропейска коалиция, но с друг министър-председател. Все пак, ако не се стигне до хармонизация на гледните точки, СДП може да премине в опозиция. Ние няма да подкрепим правителство на малцинството или друго мнозинство", подчерта Гриндяну в президентския дворец "Котрочени".

Лидерът на социалдемократите заяви, че международните ангажименти, поети от Румъния, като Националния план за възстановяване и устойчивост, ще продължат да бъдат подкрепяни от СДП.

В понеделник СДП, която е най-голямата партия в управляващата четирипартийна коалиция, проведе вътрешнопартиен референдум, на който 97,7 процента от участниците гласуваха за оттегляне на политическата подкрепа към премиера Илие Боложан, който е лидер на Национално-либералната партия (НЛП). Без СДП настоящата коалиция, която освен СДП и НЛП включва още Съюз за спасение на Румъния (ССР) и Демократичния съюз на унгарците в Румъния (ДСУР), губи парламентарното си мнозинство. В този контекст президентът Никушор Дан покани днес всички партии от коалицията на консултации.

От своя страна премиерът Илие Боложан заяви след консултациите, че ще продължи да изпълнява премиерския си мандат и че НЛП ще продължи да подкрепя дейността на правителството, съобщава телевизия Диджи 24.

"Представих позицията на НЛП, че продължавам да съм ангажиран с премиерския мандат. НЛП ще продължи в правителствен и парламентарен план да подкрепя дейността на правителството (…) Ще подкрепим важните проекти, които трябва да бъдат приети в предстоящия период, така че предизвиканата от СДП криза да не засегне усвояването на еврофондовете", посочи Боложан след срещата с президента.

Никушор Дан се срещна и с лидера на Демократичния съюз на унгарците в Румъния (ДСУР) Хунор Келемен, който каза, че съществува вариант за правителство на малцинството на НЛП, ССР и ДСУР, подкрепяно индивидуално от отделни парламентаристи.

"Може да се говори за правителство на малцинството, в което да останат НЛП, ССР, ДСУР, групата на националните малцинства, ако има подкрепа в парламента от страна на някои парламентаристи, индивидуално. Ако има такова решение и може да се стигне в срок от 45 дни до вот в парламента, тогава може да се продължи с правителство на малцинството за определен период от време", посочи той.

Келемен каза също, че неговата партия не би участвала в правителство, подкрепено от крайнодесния опозиционен Алианс за обединение на румънците (АУР), но добави, че все пак финалното решение ще бъде обсъдено в партийните структури.

Лидерът на ДСУР добави, че второто възможно решение е вот на недоверие през май. "Когато мине вотът, правителството ще загуби мандата си. Друго решение в момента не се очертава", посочи той.

По думите му евентуален вариант с премиер технократ не би проработил в настоящата правителствена криза.

"Няма да работи. Политическата отговорност трябва да бъде поверена на човек, който има отговорност пред електората. Един технократ не отговаря пред електората и тогава партиите много бързо ще влязат в блокаж при вземането на решения. Аз не вярвам в тази формула", посочи Келемен.

Консултациите продължиха със Съюз за спасение на Румъния (ССР). Лидерът на формацията Доминик Фриц заяви след срещата, че ССР е продължава да подкрепя премиера Боложан и е склонен да продължи в рамките на правителство на малцинството.

"Ако СДП отиде толкова далече, че да гласува вот на недоверие заедно с АУР, очевидно е, че няма да може повече да бъде наш партньор", добави Фриц, цитиран от телевизия Диджи 24.

Той каза, че ССР е принуден да разговаря с "всички парламентаристи, избрани от румънците", за да потърси подкрепа за евентуално правителство на малцинството.

"Не изключвам да има парламентаристи, които в момента са в АУР и са обезпокоени от настоящата ситуация. Изключвам обаче всяка формална дискусия с партия АУР", подчерта лидерът на ССР.

Според източници, цитирани от телевизия Диджи 24, ако не се стигне до споразумение за смяна на премиера, утре седемте министри от СДП ще подадат оставка, като предстои след това да бъде внесен и вот на недоверие срещу оглавяваното от Боложан правителството.

Телевизията цитира също и лидера на крайнодесния опозиционен Алианс за обединение на румънците (АУР) Джордже Симион, който критикува президента, че е поканил на консултации само партиите от "вече несъществуващата коалиция", а опозицията е била пренебрегната.

"Това беше едно катастрофално управление и ще подкрепим всеки вот на недоверие, за да си отиде", подчерта още лидерът на втората по големина парламентарна сила.

Коалиционното правителство на Илие Боложан встъпи в длъжност през юни миналата година.