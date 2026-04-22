АА: Турският външен министър заминава на двудневно официално посещение във Великобритания в четвъртък

Турският външен министър Хакан Фидан ще предприеме двудневно официално посещение във Великобритания в четвъртък, като се очаква да проведе разговори с британската външна министърка Ивет Купър, членове на британския парламент и други официални лица, според дипломатически източници. Това предаде Анадолската агенция (АА) за БТА съгласно споразумението за обмен на информация между двете агенции.

По време на посещението си в Лондон, според дипломатически източници, се очаква Фидан да изнесе реч на събитие, организирано от Центъра за глобална история на Оксфордския университет и Програмата за глобален ред, както и да се срещне с членове на турската общност и представители на бизнеса, живеещи във Великобритания.

Източниците съобщават, че се очаква Фидан да изрази удовлетворение от положителната траектория на отношенията между Турция и Великобритания и да обсъди съвместните усилия на двете страни за разширяване на съществуващото сътрудничество и задълбочаване на връзките.

Очаква се той да подчертае и значението на приключването на преговорите за актуализиране на настоящото Споразумение за свободна търговия между двете страни с цел увеличаване на двустранния търговски обем.

Дипломатически източници съобщават, че външният министър вероятно ще повдигне опасения относно забавянията при обработката на заявленията за безсрочно пребиваване на турски граждани и ще изрази очаквания за бързи действия за решаване на този въпрос.

Очаква се разговорите да подчертаят и силната политическа воля за засилване на сътрудничеството в отбранителната индустрия и задълбочаване на сътрудничеството в енергийния сектор, включително в ядрената и възобновяемата енергия.

По време на разговорите, според източниците, Фидан ще подчертае значението на това инициативите на ЕС в областта на сигурността и отбраната да се провеждат в тясна координация с НАТО.

Очаква се регионалните развития също да заемат важно място, включително продължаващите преговори между Иран и САЩ с посредничеството на Пакистан, събитията, свързани с Ормузкия проток, и дипломатическите усилия за прекратяване на войната между Русия и Украйна с цел постигане на справедлив и устойчив мир.

Очаква се Фидан също така да подчертае необходимостта от принципна, решителна и единна международна позиция срещу действията на Израел, подкопаващи примирието в Газа и перспективите за решение с две държави, както и значението на поддържането на хуманитарната ситуация в Палестина на преден план в международния дневен ред и критичната важност на насърчаването на инициативи, които подпомагат дългосрочната стабилност и възстановяване в Сирия.

