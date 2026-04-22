АТА: Банката на Албания насърчава употребата на ПОС терминали, за да се увеличат безкасовите трансакции, които сега са средно 26 на човек годишно

Използването на безкасови плащания в Албания възлиза на средно 26 трансакции на глава от населението годишно, предаде АТА специално за БТА.

По време на съвместна среща с INNVEST и албанското Министерство на икономиката и иновациите, директорът на платежните системи, счетоводството и финансите в Банката на Албания Ледия Брегу посочи случаи на временни сметки за еднократна употреба, предназначени за получаване на социални помощи.

"От 2018 г. насам безкасовите плащания на глава от населението са се увеличили от 4,3 на над 26, което бележи значителен напредък в дигитализацията. Въпреки че това бележи голямо подобрение, ние все още изоставаме от европейските стандарти, където трансакциите на глава от населението надвишават 50 до 80 годишно", каза Брегу.

Междувременно заместник-министърът на икономиката и иновациите на Албания Енкелейд Мусабелиу подчерта новото изискване за използване на ПОС системи в сектора на пътуванията и хотелиерството с цел рационализиране на цифровите плащания и намаляване на таксите за бизнеса.

"За да се съобразим с разнообразните методи на плащане на международните посетители, трябва да внедрим надеждни, нискобюджетни решения за цифрови плащания. За да успее тази инициатива, таксите за електронни трансакции трябва да бъдат по-ниски от разходите за обработка на пари в брой", каза Мусабелиу, цитиран от АТА.

Банката на Албания намалява таксите за обмен, за да намали разходите за електронни плащания за местните търговци, отбелязва албанската агенция. Задължителното използване на ПОС терминали обаче е стъпка към модернизация, но трябва да бъде придружено от фискални стимули за облекчаване на тежестта върху търговците. Въпреки първоначалните разходи, тези мерки ще изсветлят икономиката и в дългосрочен план ще увеличат събираемостта на данъци.



"В нашата безкасова стратегия липсват данъчни стимули, които са от решаващо значение. Данните показват, че целенасочените стимули за търговците, използващи цифрови плащания, са много ефективни за пренасяне на трансакциите от сивата икономика във формалния сектор", добави Брегу.

За да насърчи конкуренцията и да разшири възможностите за плащане, Банката на Албания разработва система за незабавни плащания, която позволява мобилни плащания с QR код в търговските обекти.



