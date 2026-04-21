Намереното румънско златно съкровище бе върнато в страната; тази вечер то бе показано на журналисти в Букурещ

14 месеца след обира в музея „Дрентс“ в Нидерландия, възстановеното дакийско съкровище се завърна в Румъния. Златният шлем от Коцофенещ и две от трите златни дакийски гривни от Сармизеджетуса Реджия бяха докарани в страната по-рано днес с търговски самолет на международното летище „Хенри Коанда“ („Отопени“), а след това бяха транспортирани с брониран автомобил, охраняван от жандармерията, до Националния исторически музей в Букурещ.

Тази вечер артефактите бяха показани в сградата на културната институция на специално организирано за журналистите събитиe. БТА бе единствената българска медия на конференцията, която протече при изключителен интерес и строги мерки за сигурност.

„Румънското национално наследство се завърна у дома, европейското наследство отново е там, където му е мястото. Кражба, включваща използването на експлозиви от такъв мащаб, е безпрецедентна в историята на западните музеи. След няколко седмици съдът в Асен ще се произнесе и очаквам, че правосъдието ще си дойде на мястото. Бих искал да повторя апела, който отправих в Нидерландия при връщането на съкровищата и отново миналата седмица в съдебната зала: всеки, който има информация за местонахождението на третата гривна, моля, да се обади. Помогнете и тази гривна да може да се върне безопасно у дома тук, в Букурещ“, обърна се към присъстващите директорът на музея „Дрентс“ Роберт ван Ланг.

„Раната, причинена от кражбата, не може лесно да бъде заличена. Месеци наред живеехме със страха, че част от миналото ни може да бъде загубена завинаги. Днес можем да кажем, че съществена част от това съкровище се е завърнала. Но не можем да забравим, че трета дакийска гривна все още липсва. Изразяваме твърдата си надежда, че усилията на властите ще продължат и че и това произведение ще бъде намерено и върнато у дома, в Националния исторически музей на Румъния“, каза на свой ред директорът на Националния исторически музей Корнел Илие.

Изказа се и министърът на културата на Румъния Андраш Деметер, който изрази мнение, че културното наследство не може да зависи единствено от реакцията в моменти на криза.

„То изисква приемственост, ясни публични политики, стабилни инструменти и правна основа, която позволява не само неговата защита, но и неговото изследване, реставрация, публично разпространение и достъпност“, каза той и подчерта необходимостта от всеобхватен закон за културата, в който да залегне съгласувана и предвидима рамка по отношение на националното културно наследство.

Думите му подкрепи и допълни директорът на Националния музеен комплекс “Астра” в Сибиу Чиприан Щефан. Той акцентира върху въпроса за мерките, необходими да гарантират, че подобна ситуация няма да се повтори.

„В момента инструментите за финансиране на европейско ниво, предназначени за музейна инфраструктура – ​​включително складови помещения, изложбени пространства, съобразени със съвременните стандарти, мерки за безопасност, сигурност на наследството и достъпност – представляват само едноцифрен процент. Тази ситуация далеч не е благоприятна за бъдещето“, каза Чиприан Щефан. Той призова управителите на музеи, професионалните асоциации, дипломатите и гражданското общество да се ангажират с устойчиви лобистки усилия, така че в рамките на европейските инструменти за финансиране да има фонд, посветен изключително на движимото наследство на Европа.

Сред присъстващите на събитието бяха главният прокурор на Румъния Кристина Киряк, румънският прокурор по делото Рареш Стан, посланичката на Кралство Нидерландия в Румъния Вилемийн ван Хаафтен и бившият директор на Национлания исторически музей Ернест Оберлендер, който бе уволнен след обира.

От утре (22 април) до следващата неделя (3 май) върнатото златно съкровище ще може да бъде разгледано от широката публика в Националния исторически музей на Румъния в Букурещ. Входният билет за възрастни ще е на цена 30 леи (6 евро). След 3 май артефактите ще влязат за реставрация. Тя ще бъде извършена от специалисти на музея.

Обезщетението от 5,7 милиона евро, което Румъния получи от Нидерландия за откраднатите златни артефакти, ще бъде върнато след приспадане на разходите за реставрация.

С изключение на лека следа по повърхността на шлема, който е бил изпуснат по време на обира, предметите, предадени на румънските власти, са в добро състояние. Румънските специалисти потвърдиха тяхната автентичност.

Дакийските златни артефакти от Сармизеджетуса Реджия (втората част на първи век пр. н. е.) изчезнаха от музея „Дрентс“ в нидерландския град Асен на 25 януари 2025 година. Експонатите участваха в изложбата „Дакия! Царството на златото и среброто“, организирана в сътрудничество с Националния исторически музей на Румъния. То бе открито в началото на април тази година. Липсва единствено третата дакийска гривна, която все още се издирва. Съдебният процес за кражбата започна преди седмица. Прокурорите искат максимални присъди за извършителите.