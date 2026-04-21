МИНА: Нетните преки чуждестранни инвестиции в Черна гора през януари възлизат на 19,53 милиона евро

Преките чуждестранни инвестиции в Черна гора през януари възлизат на 48,21 милиона евро, като страната са напуснали 28,68 милиона евро, предаде за БТА черногорската агенция МИНА, позовавайки се на предварителната статистика на Централната банка на Черна гора (ЦБЧГ).

Последният бюлетин на ЦБЧГ съобщава, че нетните преки чуждестранни инвестиции през януари възлизат на 19,53 милиона евро, което е с 10,48% по-малко отколкото през предходния месец.

„Общият приток на преки чуждестранни инвестиции е с 14,41% по-нисък спрямо същия период на миналата година“, заяви ЦБЧГ.

Инвестициите на резиденти в чужбина възлизат на 8,03 милиона евро, а изтеглените пари, инвестирани в Черна гора от нерезиденти, възлизат на 20,65 милиона евро.

Притокът на преки чуждестранни инвестиции, свързани с инвестиции в собственост, възлиза на 33,08 милиона евро, което представлява 68,62% от общия приток. От тази сума притокът, основан на инвестиции в недвижими имоти, възлиза на 26,88 милиона евро, а инвестициите в компании и банки възлизат на 6,2 милиона евро.

Притокът на преки чуждестранни инвестиции под формата на вътрешнофирмен дълг възлиза на 14,99 милиона евро, което е спад с 13,95% на годишна база.

