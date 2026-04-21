АТА: Над 600 състезатели от 28 държави участват в Европейското първенство по борба в Тирана

Тирана е привлича вниманието този месец като домакин на Европейското първенство по борба, предаде за БТА албанската агенция АТА.

Най-добрите в европейската борба се събират, за да се състезават в основните стилове – класическа и свободна борба.

Олимпийският парк „Фети Борова“ отвори врати вчера за интензивна състезателна седмица.

Церемонията по откриването съчета артистично изпълнение и спорт, създавайки празнична атмосфера.

Президентът на Албанската федерация по борба Сахит Призрени приветства Европейското първенство по борба като възможност за повишаване на международния имидж на страната.

Шампионатът започна с класическа борба в категории до 55, 63, 77, 87 и 130 кг. След сутрешните квалификационни мачове и четвъртфинали в следобедните двубои бяха определени финалистите. Борбите за медали започват днес, а турнирът продължава до неделя и включва състезания за жени и свободен стил.

Албанските състезатели в шампионата са Гризелд Кодра (130 кг), Кевин Купи (77 кг) и Марян Кола (87 кг). Кодра беше победен в осмина финалите от азербайджанския борец Канделаки с резултат 11:0, а Купи беше победен с 4:0 от унгареца Фритш. Кола също бе победен с техническо превъзходство с 9:0.

Европейското първенство по борба, в което участват над 600 борци от 38 държави, е възможност да се изтъкне потенциала на страната да бъде домакин на международни спортни събития.

(Новина, избрана от албанската агенция АТА за публикуване от БТА съгласно договора за сътрудничество между агенциите)