Правителството на Орбан е отпуснало 12 млн. евро на унгарски организации в сръбската област Войводина преди изборите, твърди унгарски портал

Партията ФИДЕС на унгарския премиер Виктор Орбан е разпределила над 12 милиона евро на унгарски организации в сръбската област Войводина в навечерието на парламентарните избори в Унгария, съобщи независимият унгарскоезичен портал "Сабад Мадяр Со" (Szabad Magyar Szó), цитиран от сръбската редакция на регионалната телевизия Ен1.

По данни на портала средствата са били изплатени чрез държавния фонд "Габор Бетлен" в периода между 19 февруари и 26 март 2026 г., като са били насочени към организации, поддържащи тесни връзки с Асоциацията на унгарците от Войводина (SVM) – водещата партия на унгарското малцинство в Сърбия.

Според публикацията разпределението на средствата е станало в рамките на усилията за мобилизиране на подкрепа сред унгарските общности зад граница преди изборите на 12 април. Унгарският портал ХВГ (HVG) отбелязва и че подобна финансова подкрепа е оказвана и на унгарската общност в румънската област Трансилвания, където също живеят много унгарци.

Въпреки че загуби изборите в Унгария, ФИДЕС получи силна подкрепа сред унгарците в чужбина, отбелязва Ен1. Данни на унгарската избирателна комисия показват, че над 84 процента от гласувалите зад граница са подкрепили партията на Орбан. В Сърбия са гласували над 66 000 души, а в Румъния – над 200 000, като мнозинството от валидните гласове е в полза на ФИДЕС.