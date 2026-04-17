Планове за продажба на дялове от държавни компании в Румъния предизвика пореден спор в управляващата коалиция

Румънското правителство проучва възможността за пускане на борсата на миноритарни пакети акции на някои държавни компании, обяви тази седмица вицепремиерът Оана Георгиу, като уточни, че става въпрос за предварителен анализ, а не за взето решение на политическо ниво.

Тази информация обаче предизвика остра реакция от страна на Социалдемократическата партия (СДП) - най-голямата партия в управляващата четирипартийна коалиция, която от месеци изразява несъгласие с политиката на премиера Илие Боложан и е в процес на вземане на решение дали да остане част от управлението или да излезе от него.

На брифинг след правителствено заседание вчера Георгиу, която отговаря за реформата на държавата и подобряването на ефективността на държавните институции, представи доклад за ситуацията на 22 държавни компании, които са натрупали исторически дългове към бюджета от около 4,2 милиарда леи (еврото се разменя за 5,098 леи) и нетни загуби от около 1,12 милиарда леи през последната година, съобщава телевизия Диджи 24.

Водещи в този списък са железопътният превозвач "ЧеФеРе" АД с дългове от 1,28 милиарда леи и загуби от 432 милиона леи през 2025 г., подразделението за товарни жп превози ЧеФеРе "Марфа" с дългове от 1,26 милиарда леи и загуби от 329 милиона леи, авиопроизводителят "Ромаеро" с дългове от 556 милиона леи, националният авиопревозвач ТАРОМ със загуби от 186 милиона леи, както и операторът на букурещкото метро "Метрорекс" с 57 милиона леи загуби миналата година.

От доклада става ясно, че Румъния има над 1500 държавни компании, а редица от тях отчитат системни загуби и финансови дисбаланси, посочва Диджи 24. "Говорим за черни дупки за икономиката на Румъния", подчерта вицепремиерът Георгиу.

В документа се посочва още, че за осем компании се предвижда закриване или ликвидация, като сред тях е ЧеФеРе "Марфа", която предстои да обяви фалит до 31 май. Георгиу уточни, че дейността й вече е поета от новосъздадената държавна компания "Карпатика Феровиар".

Недоволството на социалдемократите обаче предизвика друга част от доклада за планираните реформи на държавните компании, в която се предлага оползотворяването на пакети акции от някои компании чрез листването им на борсата.

В потенциалния списък са включени компании като най-старата банка в Румъния - ЧЕК Банк, Администрацията на морските пристанища в Констанца, Националната компания на летищата в Букурещ, Румънската лотария, Румънската поща, най-големия производител на сол - "Салром", и други.

"Това е само проучвателен списък. Нямаме решение, политически ангажимент (...) За да се направи следващата стъпка, е необходимо проучване за осъществимост, за да се прецени дали тези компании отговарят на критериите за листване. Процесът на листване е сложен и трябва да бъде осъществен от специалисти, които се занимават с това", обясни Георгиу.

Според сайта Хотнюз планът предвижда както първично публично предлагане (Initial Public Offering) на акции от компании, които все още не са на борсата, така и листване на нови миноритарни пакети от онези, които вече се намират на капиталовия пазар. Според правителствения документ държавата ще остане мажоритарен собственик на въпросните компании.

В т.нар. "проучвателен списък" с препоръка за листване на борсата са включени компанията производител на хидроенергия "Хидроелетрика" с пакет от 5-7 процента от акциите, националният производител на газ "Ромгаз" също с 5-7 процента, както и ЧЕК Банк - за първично предлагане, посочва сайтът. Той отбелязва, че при други компании, като газопреносния оператор "Трансгаз", Пристанище Констанца, Румънската поща, оръжейния производител "Ромарм" и други, листването ще зависи от определени условия.

Ако бъдат обявени на борсата между 5 и 10 процента от акциите на "Хидроелектрика", държавата може да получи между 3,1 и 6,2 милиарда леи, а при листване на между 5 и 7 процента от акциите на "Ромгаз", сумата може да възлезе на между 2,2 и 3,1 милиарда леи, посочва още Хотнюз, позовавайки се на данни от доклада.

Инициативата обаче срещна остри критики както от страна на участващите в управлението социалдемократи, така и от страна на крайнодясната опозиция.

"СДП се противопоставя на продажбата на печеливши компании", заяви днес лидерът на партията Сорин Гриндяну. "Ще предложим проектозакон, с който да забраним за период от две години продажбата на акциите на печеливши компании", добави той след партийно заседание.

Според социалдемократите представянето на инициатива за продажбата на "печеливши държавни компании" и дружества, които имат важна роля в архитектурата на сигурността на страната, представлява "предизвикателство по адрес на румънците", предаде Аджерпрес, цитирайки прессъобщение на партията.

Това е пореден сблъсък между коалиционните партньори дни преди социалдемократите да обявят дали ще останат част от коалиционното правителство, оглавявано от премиера Илие Боложан. Очаква се решението да бъде обявено след вътрешен референдум, насрочен за понеделник, 20 април, а евентуално излизане на СДП от коалицията и съответно загуба на парламентарното мнозинство може да доведе страната до политическа криза, предупреждават анализатори.

В отговор премиерът Боложан заяви, че продажбата на пакети акции на държавни компании е мярка, която е включена в управленската програма и е била обсъдена с представителите на всички партии. Той изтъкна, че продажбата на миноритарни пакети от някои държавни компании би довело до подобряване на резултатите им и подчерта, че държавата ще остане мажоритарен собственик.

"Това означава, че компаниите ще бъдат управлявани по-добре, защото едно по-силно частно участие в управлението означава, че със сигурност няма да искаш да губиш пари, защото ти отговаряш за това (...) Не е като при държавното (управление), когато понякога не отговаряш за нищо", посочи той в интервю за националното радио.

Реакция дойде и от страна на най-голямата опозиционна партия - суверенисткия Алианс за обединение на румънците (АУР). Румънската държава трябва да запази мажоритарния контрол в компаниите от стратегически области като електроенергията, газа, критичната инфраструктура и други, посочи АУР в прессъобщение, цитирано от Диджи 24.

"Премиерът и министрите се ангажират в официални документи с продажбата на стратегически активи, а по-късно излизат с "патриотични" изявления, за да прикрият негативната реакция в обществото", коментира опозиционната партия.

АУР също така упреква социалдемократите, че играят "театър", противопоставяйки се на тази инициатива, "след като вече са подкрепили продажбата на стратегическите компании в рамките на коалицията".

"Залогът са не само някакви проценти или някакви пакети акции. Става дума за контрола върху ресурсите на тази страна и затова кой решава в крайна сметка от името на Румъния", подчертава опозиционната сила.