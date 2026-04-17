ХИНА: Седем от десет хървати имат поне един рисков фактор за хронично заболяване, каза министърът на здравеопазването Ирена Хръстич

Хърватският министър на здравеопазването Ирена Хръстич каза днес в Пула, че седем от десет души над 40-годишна възраст, които не са посещавали личния си лекар в продължение на две години, но са се явили на профилактичен преглед, са имали поне един рисков фактор за развитие на хронично заболяване, предаде ХИНА.

Откривайки конференция за здравословен начин на живот, Хръстич каза, че инвестициите в превенцията се отплащат многократно, добавяйки, че Министерството на здравеопазването прави голяма промяна към превантивната медицина и първичната здравна помощ.

Тя отбеляза, че подходът включва решение на Министерството на здравеопазването и Хърватската здравноосигурителна каса за увеличаване на годишното финансиране за първична здравна помощ.

Въпреки че резултатите не са видими веднага, каза Хръстич, превантивните програми и скринингът за рак вече дават резултати, включително подобрени нива на преживяемост при рак и конкретно увеличение с 14% сред пациентите с рак на гърдата.

Хръстич добави, че през последното десетилетие в хърватската здравна система са инвестирани около 3 милиарда евро, а разходите за скъпи лекарства са се увеличили четири пъти през същия период. От 2016 г. насам са въведени 25 нови скъпи лекарства и над 100 нови показания, главно за онкологични пациенти.

Тя обяви, че здравното министерство предприема усилия да насърчи младите лекари да избират работа в първичната медицинска помощ, а не в болница.

Конференцията в Пула беше организирана от Института за обществено здраве на окръг Истрия в сътрудничество с десет града-партньори и се фокусира върху насърчаване на здравословния начин на живот, укрепване на програмите за превенция и подобряване на междусекторното сътрудничество в областта на общественото здраве.

(Тази информация се разпространява от БТА по договор с хърватската агенция ХИНА)