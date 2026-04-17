МИНА: Външнотърговският стокооборот на Черна гора през миналата година достигна 5,03 милиарда евро

Външнотърговският стокооборот на Черна гора през 2025 г. възлиза на 5,03 милиона евро, със 7,2% повече отколкото през 2024 г., предаде за БТА черногорската агенция МИНА, позовавайки се на предварителни статистически данни.

През миналата година износът на Черна гора възлиза на общо 572,3 милиона евро, което е спад с 6,9% на годишна база, а вносът се е увеличил с 9,3% до 4,46 милиарда евро.

„Стойността на износа представлява 12,8% от стойността на вноса, което е спад спрямо 15,1% през 2024 г.“, се казва в прессъобщение на Статистическата служба.

Според статистиката по-голямата част от износа през миналата година е електроенергия на стойност 95,5 милиона евро.

Най-голям дял във вноса имат моторните превозни средства на обща стойност 420,2 милиона евро.

По-голямата част от износа на стоки от Черна гора е насочен към Сърбия, Босна и Херцеговина и Словения, а по-голямата част от вноса в Черна гора е от Сърбия, Китай и Германия.

По-голямата част от външнотърговския обмен се осъществява със страните по Централноевропейското споразумение за свободна търговия (ЦЕФТА) и с Европейския съюз (ЕС).

(Тази информация се разпространява от БТА по договор с черногорската агенция МИНА)