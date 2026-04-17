Граждански организации в Румъния критикуват в отворено писмо президента Никушор Дан, че не спазва предизборните си обещания

Кореспондент на БТА в Букурещ Мартина Ганчева
Снимка: Президентска администрация на Румъния (архив)
Букурещ,  
17.04.2026 22:03
 (БТА)

Няколко граждански организации и групи в Румъния излязоха с отворено писмо до президента Никушор Дан, в което го обвиняват в сериозно отклонение от поетите по време на предизборната му кампания ангажименти и че се е отдалечил от избирателите, които са го подкрепили, съобщава вестник „Либертатя“.

Документът идва на фона на споровете, свързани с назначенията в съдебната система. Авторите на писмото посочват, че са дълбоко загрижени за посоката, в която е избрал да упражнява мандата си.

„Днес, почти една година след поемането на мандата ви, сме длъжни да констатираме, че вашите действия продължават да поддържат статуквото“, се посочва в писмото.

Организациите твърдят и че начинът, по който е реагирал президентът на критиките, не е бил подходящ. 

„Вие избрахте да отговорите на критиците не с аргументи, а с арогантност“, посочват те.

Критиките в писмото са свързани предимно с назначенията в съдебната система.

„Назначаването на Лия Савоня (председател на Върховния касационен съд – бел.ред.) – възприемана от обществеността като един от символите на подчинената на политиката съдебна система – беше унищожителен сигнал за доверието в независимостта на съдебната система“, отбелязват авторите на документа.

Те обвиняват президента и за липсата на реакция пред проблемите, сигнализирани отвътре в системата, и това, което организациите наричат „де факто декриминализиране на големите корумпирани“.

Подписалите писмото твърдят, че последните решения на Никушор Дан показват приемственост с практиките на бившия президент Клаус Йоханис, обвиняван, че е допринесъл за подкопаването на общественото доверие.

В документа се засягат и проблеми, свързани със сигурността и външната политика, за които се твърди, че се управляват непоследователно.

„Неспособността на службите да управляват заплахите от хибридна война повдига сериозни въпроси за координационния капацитет на най-високо ниво в държавата. Вместо яснота и твърдост, станахме свидетели на колебание и забавени реакции. Във външнополитически план позицията на Румъния стана колеблива и лишена от стратегическа последователност“, смямат авторите на документа.

Те завършва с категорично предупреждение, че ще следят внимателно бъдещите решения и ще санкционират публично всяко отклонение.

„Гражданското общество няма да остане зрител. Ще действаме, ще документираме и ще санкционираме публично всяко решение, което предава този мандат“, категорични са недоволните.

Сред 25-те подписали се организации са „Корупцията убива“ и „Деклик“ – основни инициатори на протестите срещу корупцията в правосъдната система, които се проведоха в Букурещ и страната в края на миналата година.

Вълната на недоволство заля Румъния на 10 декември след публикуването и излъчването на документалния филм „Правосъдие в плен“ на новинарския сайт „Рекордер“, в който няколко бивши и настоящи магистрати говорят за натиск върху съдебната система. Това провокира румънския президент Никушор Дан да призове всички магистрати да му пишат директно за проблемите, с които се сблъскват и да организира среща на 22 декември в Букурещ за идентифициране на слабостите в съдебната система. Днес той съобщи, че до месец ще се проведе и обещания от него референдум за проблемите в системата.

Свързани новини

17.04.2026 11:52

Референдумът за проблемите в съдебната система на Румъния ще се проведе не по-късно от месец, каза президентът Никушор Дан

Референдумът за проблемите в съдебната система на Румъния ще се проведе не по-късно от месец, каза президентът Никушор Дан в интревю за Europa FM. В ефира на медията той информира още, че доклада за анулирането на президентските избори в страната през 2024 г. ще бъде оповестен публично тази година.
09.04.2026 10:46

Румънският президент Никушор Дан подписа указите за назначаване на ръководители в основните прокуратури на страната

Румънският президент Никушор Дан съобщи на пресконференция снощи, че е подписал указите за назначаване на водещите прокурори в основните прокуратури в страната – Главната прокуратура към Върховния касационен съд, Националната дирекция за борба с
16.03.2026 13:55

В Румъния избират ръководители на трите основни прокуратури

През последните дни в Румъния се провеждат изслушвания във Висшия съвет на магистратурата с кандидатите, предложени от министъра на правосъдието Раду Маринеску за ръководните постове в трите основни прокуратури - Главната прокуратура към Върховния касационен съд, Националната дирекция за борба с корупцията (DNA) и Дирекцията за разследване на престъпленията на организираната престъпност и тероризма (DIICOT). До момента положително становище от прокурорската секция на Висшия съвет на магистратурата е получил само един кандидат, а предложената за главен прокурор Кристина Киряк, която понастоящем е ръководител на регионалното бюро в град Яш на антикорупционната прокуратура, е получила отрицателно становище, съобщава телевизия Диджи 24.
06.03.2026 20:18

Пред президентския дворец Котрочени в Букурещ се състоя протест срещу предложенията за назначения в трите основни прокуратури

Няколко граждански организации организираха тази вечер пред президентския дворец Котрочени в Букурещ протест срещу предложенията на министъра на правосъдието Раду Маринеску за ръководители на трите основни прокуратури, включително тази за борба с
18.12.2025 09:28

Пореден протест срещу корупцията в правосъдната система в Румъния се проведе в Букурещ; демонстрантите се обърнаха с призив към премиера

Пореден протест срещу корупцията в правосъдната система в Румъния се проведе в сряда вечерта на площад „Виктория“ пред сградата на правителството в Букурещ, предават местните медии.

