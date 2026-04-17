Хърватската антикорупционна служба арестува десет души, свързани с таксиметрови компании, за укриване на данъци за 5 милиона евро

Хърватската антикорупционна служба (УСКОК) задържа снощи десет души по подозрения за укриване на данъци и пране на пари в размер на около пет милиона евро, съобщи хърватската национална телевизия ХРТ. Лицата са свързани с таксиметрови компании, а един от арестуваните, Бранимир Маленица, е известен в страната и като "кралят на таксиметровите шофьори".

Арестуваните лица са собственици или са свързани с лица от таксиметрови компании, а някои са сътрудничили на платформи като "Болт" и "Убер". Предполага се, че от 2024 г. до днес те са развивали модел, чрез който са избягвали плащането на ДДС.

Услугите са били предлагани чрез няколко компании, които са били закривани, когато се достигне прагът за влизане в системата за плащане на ДДС. Прагът за плащане на ДДС в Хърватия предвижда годишен оборот от над 40 000 евро към 2024 г. и 60 000 евро към 2025 г.

След достигане на този праг задържаните лица са прехвърляли автомобилите и служителите в нова компания, с което са избягвали плащане на данъчните си задължения. По този начин са ощетили държавния бюджет с около пет милиона евро.

Причина за стартиране на разследването са били данните за деклариране на необичайно ниски заплати за служителите, както и за наемане на работа без необходимите разрешителни.

Маленица е бил разследван и по-рано от антикорупционната служба. Арестуван е и Ведран Шишак, чиито компании, според неофициални данни, са имали около 300 служители, повечето чуждестранни работници.