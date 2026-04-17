Разрешаването на конфликти по мирен път е приоритет във външната политика на Турция, заяви Ердоган на 152-та асамблея на Интерпарламентарния съюз

"Междупарламентарният съюз играе ключова роля в насърчаването на диалога за изграждането на по-справедлив и сигурен свят“, заяви турският президент Реджеп Тайип Ердоган пред участниците в 152-ата Генерална асамблея на Интерпарламентарния съюз (IPU) на прием, който даде снощи в двореца Долмабахче в Истанбул.

В словото си, в което критикува неспособността на международната общност да спре насилието в Близкия изток, Ердоган посочи, че „политиката на Израел в Йерусалим и на Западния бряг в нарушение на споразуменията за прекратяване на огъня и възпрепятстване на хуманитарната помощ за Газа подкопава надеждите за мир“.

Ердоган призова парламентите по целия свят да заемат по-твърда позиция срещу подобни действия, подчертавайки, че „разрешаването на конфликти по мирен път е приоритет във външната политика на Турция“.

Генералната асамблея на Интерпарламентарния съюз (IPU) се провежда в Истанбул от 15 до 19 април при домакинството на Великото национално събрание на Турция. Неговият председател Нуман Куртулмуш беше избран за председател на асамблеята.

Във форума участват парламентарни делегации от над 155 страни, 77 председатели на парламенти и над 800 парламентарни членове, а основната тема е „Развиване на надеждата, осигуряване на мир и справедливост за бъдещите поколения“.

В рамките на форума председателят на Парламентарната асамблея на Съвета на Европа (ПАСЕ) Петра Майр разговаря с Куртулмуш. В работата на форума участва и бившият председател на Парламентарния съюз на Съвета на Европа (2010–2012) Мевлют Чавушоглу.

Днес се състоя заседание на Асоциацията на главните секретари на парламенти, членове на организацията.

От българска страна участва Стефана Караславова, главен секретар на Народното събрание и член на Асоциацията на главните секретари на парламенти.

Отделни презентации направиха Хюсеин Кюршат, главен секретар на Великото национално събрание на Турция, главният секретар на Националното събрание на СР Виетнам г-жа Ле Тху Ха и г-жа Кюбра Теймур, един от тримата заместник главни секретари на турския парламент.

Хюсеин Кюршат говори за законодателния процес и дейността на парламента.

Кюбра Теймур представи визията на политиките за пестене на електроенергия и вода, управлението на отпадъците.

Проведе се дебат по темите „Как да се засили защитата на парламента като демократична институция“ и „Позволява ли Вашият парламент на служителите си да работят дистанционно“.

Също така бяха разгледани и начините за съхраняване на парламентарните сгради от гледна точка на сигурността и опазването на историческото наследство.

Състоя се и заседание на председателите на парламентите и парламентарните представители на страните членки на Парламентарната асамблея на тюркските държави (ТЮРКПА).

Председателят на турския парламент Нуман Куртулмуш се срещна и разговаря с председателя на Съвета на федерацията на Руската федерация Валентина Матвиенко, съобщиха от пресцентъра на форума.