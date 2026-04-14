Истинското разбирателство между Сърбия и Унгария не може да бъде разрушено лесно, заяви сръбският президент

Сърбия и Унгария постигнаха истинско разбирателство и смятам, че не е лесно да се наруши, сделката с унгарската петролна компания МОЛ скоро ще бъде подписана. Това заяви сръбският президент Александър Вучич в интервю за обществената телевизия РТС.

"Постигнахме истинско и искрено разбирателство помежду ни и вярвам, че не е лесно то да се наруши. Това е най-важното и затова, макар че вероятно бих отговорил по друг начин на някои въпроси, ще говоря с уважение за (новоизбрания премиер на Унгария Петер) Мадяр и за всичко, което предстои", коментира Вучич и допълни, че се гордее, че е успял да изгради, заедно с унгарския премиер Виктор Орбан, най-близките отношения между сърби и унгарци в историята досега.

Вучич изрази увереност, че проектите между Сърбия и Унгария, като изграждане на петролопровод, ще останат в сила. В това число влиза и сделката с МОЛ за закупуване на дялове от сръбската петролна компания НИС.

През декември миналата година Службата за контрол на чуждестранните активи (OFAC) към Министерството на финансите на САЩ даде на НИС срок до 24 март да договори продажбата на дяловете, държани от руските фирми „Газпром“ и „Газпром нефт“, съответно 44,9 и 11,3 процента. Към момента лицензът е удължен до 22 май.

Месец по-късно от унгарската петролна компания МОЛ заявиха, че са подписали обвързващо споразумение с руски компании за закупуване на техните дялове в НИС, а държавната корпорация на Обединените арабски емирства „Абу Даби нешънъл ойл къмпъни“ (Abu Dhabi National Oil Company/ ADNOC) ще бъде миноритарен акционер.

"Разбира се, това е нелека сделка, защото те имат трудни условия, както и ние за тях. Нашите са свързани с работата на рафинерията и факта, че не можем да имаме повече контрол отколкото имахме в отношенията с Русия. И те имат свои изисквания, но вярвам, че ще намерим компромисно решение", отбеляза сръбският президент пред РТС.

Той коментира и ситуацията в страната с горивата след избухването на конфликта в Иран и затварянето на Ормузкия проток. По думите му Сърбия не разполага с достатъчно гориво, за да се справи с кризата и вероятно ще се наложи да се използват военни резерви.

"Дали това е достатъчно? Ами не е достатъчно за никого и това внася криза във всички сфери на обществения живот. Ние се отказахме от допълнителни пет процента от акцизите ни и за вас това е нормално, но държавата ще трябва да го навакса някак", подчерта Вучич и допълни, че намаляването на акцизите директно намалява приходите в държавния бюджет.