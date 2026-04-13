Сръбският президент Вучич изрази увереност, че след изборите в Унгария „силното сътрудничество“ между двете страни ще продължи да се развива

Президентът на Сърбия Александър Вучич поздрави Петер Мадяр за победата на неговата партия ТИСА на парламентарните избори в Унгария в неделя, съобщи регионалната телевизия Ен 1.

„Поздравления за Петер Мадяр за изборната му победа. Уверен съм, че силното сътрудничество между Унгария и Сърбия ще продължи да се развива“, написа Вучич в публикация в платформата Екс.

Той изрази и благодарност към досегашния унгарски премиер Виктор Орбан „за това, че допринесе тези отношения да станат възможни“.

Орбан е възприеман като съюзник на Вучич. Според политически анализатори и сръбската опозиция падането на Орбан от власт може да окаже влияние и върху управлението в Сърбия, коментира телевизията.