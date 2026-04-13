Земетресение от 4,7 по Рихтер е регистрирано в морето в района на турския град Анталия

Петър Къдрев
Снимка: Минко Чернев, БТА / архив
Истанбул,  
13.04.2026 10:02
 (БТА)

Земетресение с магнитуд от 4,7 по скалата на Рихтер е регистрирано тази сутрин в Средиземно море в района на Анталия, Южна Турция, съобщи „Тюркийе тудей“, като се позовава на турската Дирекция за управление при бедствия и извънредни ситуации (АФАД).

Трусът е бил засечен в 8:48 ч. местно (и българско) време, а епицентърът е бил в морето край брега на град Демре, окръг Анталия.

Според данните на АФАД дълбочината на огнището е била малко над 16 км, а епицентърът е бил на около 55 км от Демре.

/ПК/

