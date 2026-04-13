Белгийският външен министър започва едноседмична обиколка на страните от Западните Балкани

кор. на БТА Николай Желязков
Белгийският външен министър Максим Прево / Снимка: Белга, архив
Брюксел,  
13.04.2026 10:16
 (БТА)

Белгийският външен министър Максим Прево започва от днес едноседмична обиколка на страните от Западните Балкани, съобщиха белгийски медии. Посещението е в израз на подкрепа за присъединяването на региона към ЕС.

Държавите от Западните Балкани не са на прага на Европа, те са в Европа и сигурността им е свързана с нашата сигурност и стабилност, коментира министърът в навечерието на пътуването. Той добави, че някои от тези страни от десетилетия очакват присъединяване към ЕС и трябва да бъдат насърчени, но и самите те следва да изпълнят необходимите реформи.

Прево ще пристигне днес в Черна гора на фона на очакванията страната да стане част от ЕС след две години. След това той ще посети Сърбия, която остава близка с Русия и още не е нормализирала отношенията си с Косово, отбелязват медиите. Отчита се, че посещението на Прево в Северна Македония ще бъде първото на подобно равнище от дълги години и се предвижда да съдържа послание за ускоряване на реформите на фона на "напрежението с българските съседи".

В Косово белгийският министър ще има срещи с местните власти и с представители на силите на КейФОР. В Босна и Херцеговина Прево ще посети Сребреница, където през 1995 г. над 8000 босненци бяха избити от войските на сръбския генерал Ратко Младич, посочват медиите. Белгийското външно министерство допълва, че паметта за това място показва защо стабилността на Балканите е ключова за Европа.

