МИНА: Черногорският президент обяви програмата за отбелязване на 20-годишнината от независимостта на страната

Президентът на Черна гора Яков Милатович обяви програмата за отбелязване на 20-годишнината от независимостта на страната, която силно свързва историческото наследство със съвременното развитие на обществото и ясната визия за бъдещето, предаде за БТА черногорската агенция МИНА, позовавайки се на съобщение на президентската канцелария.

„Двайсет години възстановена независимост не е просто юбилей, а възможност да потвърдим отново кои сме, какво сме изградили и каква Черна гора искаме през следващите десетилетия – стабилна, самоуверена и европейска държава, основана на ценностите на свободата и единството“, каза Милатович.

Програмата, както беше обявено, включва редица инициативи, популяризиращи ценностите на черногорската държавност чрез култура, образование, екология, спорт и международно сътрудничество.

От президентската канцелария съобщават, че в годината, в която се навършват 20 години от възстановяването на независимостта, ще бъде отбелязана 110-ата годишнина от военноморската трагедия в залива Медова в Албания с откриването на паметна плоча като траен знак на признателност към загиналите за Черна гора.

Резиденцията на президента на Черна гора, Синият замък в Цетине, символ на черногорската държавност и културна идентичност, ще бъде отворена за организирани училищни посещения за първи път след възстановяването на независимостта.

В прессъобщението се посочва, че Милатович ще бъде патрон на ретроспективната изложба на Ярослав Чермак в Прага, както и на инициатива за възстановяване на крепостта Жабляк Църноевича, едно от най-важните места за черногорската държавност.

Честването на юбилея ще има и силно екологично измерение чрез инициативата за засаждане на 20 000 дървета в цялата страна.

Канцеларията на Милатович обяви, че в навечерието на Деня на независимостта президентът за първи път ще връчи специално създаден Орден за независимост на Черна гора на лица, които са допринесли особено за възстановяването на държавността.

От президентската канцелария добавиха, че домакинството на срещата на върха ЕС - Западни Балкани в юбилейната година допълнително подчертава връзката между възстановяването на независимостта и съвременния европейски път на Черна гора.

