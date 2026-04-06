ХИНА: Обитателите от зоопарка в Загреб получиха великденски яйца и нова термитна могила

В зоологическата градина на Загреб днес животните се насладиха на великденски яйца, съобразени с диетите им, а гигантските мравояди получиха нова изкуствена термитна могила, която трябва да стимулира естественото им поведение и активност, предаде хърватската агенция ХИНА.

Закуска беше сервирана на кафявите мечки, гигантските мравояди, червената панда, сурикатите, джуджета мангусти, шимпанзета, миещите мечки и кафявите капуцини.

Съдържанието на „великденските яйца“ варираше от плодове и зеленчуци до ларви на насекоми, а някои животни получиха големи яйца от папиемаше, пълни с лакомства.

„Сложихме във всяко яйце това, което този вид особено харесва. Повечето от тях реагираха чудесно, а тези, които получиха закуска рано, ще ѝ се насладят, когато се събудят“, каза Мария Старчевич, преподавател в зоопарка.

Специална атракция за гигантските мравояди е новата изкуствена термитна могила в тяхното външно заграждение. Могилата насърчава естественото поведение и активност при търсене на храна, позволявайки на мравоядите да извличат храна през тръбички, подобно на начина, по който биха го правили в дивата природа.

„Такива елементи събуждат естествените инстинкти у животните, насърчават изследването и правят ежедневието им по-интересно и предизвикателно“, подчерта Старчевич.

