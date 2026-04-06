АТА: Австрия е петият по големина инвеститор в Албания през 2025 г.

Австрия е петият по значимост инвеститор в Албания през 2025 г., въз основа на стойността на новите инвестиционни притоци, предаде за БТА албанската агенция АТА. По данни на Албанската централна банка през 2025 г. австрийските инвестиции възлизат на 146 милиона евро, с 22,7% повече спрямо 2024 г.

Австрийските инвестиции в Албания са концентрирани главно в ключови сектори на икономиката като застраховане, енергетика и хотелиерство. Това отразява нарастващия интерес на австрийския бизнес към области със силен потенциал за развитие, където чуждестранният капитал може да играе трансформираща роля.

В края на 2025 г. общият размер на австрийските инвестиции в Албания достигна 926 милиона евро по данни на Албанската централна банка. Това представлява увеличение с 6% спрямо предходната година и потвърждава стабилното и дългосрочно присъствие на австрийски капитал в страната.

