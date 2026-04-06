Сърбия издирва мигрант, преминал военно обучение, за опита за диверсия на "Балкански поток"

Директорът на Агенцията за военна сигурност в Сърбия Джуро Йованич коментира вчерашната акция в община Канижа в северната част на страната, където бяха намерени експлозиви в близост до газопровода "Балкански поток", съобщават местните медии. Йованич каза, че акцията в Канижа е била предшествана от добра работа на терен и че „са имали информация, че лице от група мигранти, което е преминало военно обучение, ще се опита да саботира газовата инфраструктура на територията на страната“.

Вчера сръбският президент Александър Вучич заяви, че сръбски спецчасти са открили взривни вещества "с разрушителна сила" и детонатори, необходими за активирането им, в района на Канижа, близо до газовата инфраструктура, свързваща Сърбия и Унгария, която е част от "Балкански поток".

По-късно Висшата прокуратура в северния сръбски град Суботица квалифицира случая като престъплението "незаконно производство, притежание и трафик на оръжия и взривни вещества във връзка с престъплението диверсия".

Директорът на Агенцията за военна сигурност в Сърбия Джуро Йованич подчерта, че издирваното лице ще бъде задържано и заяви, че проведената акция на сръбските служби за сигурност е "изключително успешна".



"От месеци предупреждаваме върховния главнокомандващ, президента Александър Вучич, както и държавното ръководство, че нещо подобно може да се случи (...)" отбеляза Йованич.

Газопроводът "Балкански поток" е продължение на "Турски поток", който преминава под Черно море и има за цел да транспортира руски газ към Сърбия и Унгария, отбелязва АФП. Сърбия е силно зависима от него, тъй като по-голямата част от използвания от нея газ идва от Русия на цена, която е значително по-ниска от пазарната цена в Европа.

Унгарският външен министър Петер Сиярто заяви вчера, че Будапеща разглежда случая в Канижа като "нападение срещу суверенитета на страната", тъй като през този газопровод постъпва основното количество газ от Русия.