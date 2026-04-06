Делегация от Северна Македония е във Вашингтон за втората сесия на Стратегическия диалог със САЩ

Делегация от Република Северна Македония, водена от министъра на външните работи и външната търговия Тимчо Муцунски, ще участва във втората сесия на Стратегическия диалог между Северна Македония и САЩ, която ще се поведе във Вашингтон. Домакин ще бъде заместник-държавният секретар на САЩ Кристофър Ландау.

В правителствената делегацията са включени и министрите на вътрешните работи Панче Тошковски, на отбраната Владо Мисайловски, на дигиталната трансформация Стефан Андоновски и на енергетиката Саня Божиновски.

В интервю за ТВ Телма преди дни Муцунски изрази очакването си, че Стратегическият диалог със САЩ „ще отвори сериозни дискусии в областите на отбраната и сигурността, търговията и икономическото сътрудничество, както и че ще донесе конкретни ползи за гражданите”.