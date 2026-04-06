В румънския град Крайова бе открит любимият на много българи Великденски панаир

На Цветница в румънския град Крайова бе открит Великденският панаир – любимо събитие на все повече българи. И тази година той ще се провежда в третия по големина градски парк в Европа - “Николае Романеску”, изграден през далечната 1903 г.

Над 100 000 души посетиха събитието под надслов „Светът на приказките“ още в първия ден, съобщи кметицата на Крайова Лия Олгуца Василеску, цитирана от местните медии.

„150 автобуса с български туристи влязоха през Калафат в навечерието на панаира. Това, което успяхме да създадем в Крайова, вече е международно събитие. Имаме много чуждестранни туристи. За първи път имаме и посетители от Армения и Сърбия. Този Великденски панаир значително увеличи икономиката на града през последните години, защото 25 процента от икономиката на Крайова е представена от хотелиерството, ресторантьорството и търговията“, сподели Лия Олгуца Василеску.

Сред десетки хиляди лалета, посетителите могат да срещнат приказни герои на кокили, да открият замъци и сцени от най-известните приказки, да пазаруват лакомства и подаръци от цветни къщички, изработени от местни майстори и художници. Холограмни прожекции, фойерверки, светещи пеперуди, музикални понтони, танцуващи фонтани са само част от атракциите.

Деца и родители са поканени да се включат и в различни интерактивни работилници и демонстрации на фолклорно изкуство, подкрепени от културни и образователни институции от Крайова и окръг Долж. Те могат да се возят на великденско влакче, на въртележки или да се разходят с балон с горещ въздух.

Всяка вечер от 20:15 ч. местно (и българско) време езерото в парка е домакин на представлението „Приказка на езерото“, изпълнено от Румънската опера Крайова и Филхармонията на Олтения.

Панаирът продължава до 3 май. Входът е безплатен.

За огромния интерес говори и фактът, че още в края на миналата година хотелиерите в Крайова започнаха да приемат заявки за периода на Великденския панаир. Проверка на БТА показва, че най-евтините оферти за настаняване за периода на панаира започват от 146 леи (28,65 евро) на вечер и стигат до 1053 леи (206,62 евро).

През 2023 г. Крайова бе обявена за най-предпочитана Великденска дестинация в Европа, а през 2022 г. се класира на първо място в списъка на Великденските панаири в Европа.