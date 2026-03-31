Сблъсъци между протестиращи и жандармерията се състояха пред Белградския университет, след като полицията влезе в сградата на Ректората

На няколко пъти се стигна до сблъсъци между протестиращи и жандармерията тази вечер пред Белградския университет по време на протест в защита на автономията на висшето учебно заведение.

Протестът бе свикан от студенти, които се противопоставят на присъствието от сутрешните часове на деня на представители на дирекция "Криминална полиция" към сръбското министерство на вътрешните работи в сградата на Ректората на университета, включително и в кабинета на ректора проф. Владан Джокич.

В момента ситуацията е по-спокойна, но протестиращите все още се намират пред сградата на Ректората, а жандармерията се оттегли по околните улици около Студентския площад и Площада на Републиката в Белград. Сред тях има студенти, преподаватели и граждани. Някои от протестиращите пеят песни и издигат призиви за оставката на президента Александър Вучич.

Представители на дирекция "Криминална полиция" пристигнаха в Ректората в ранните сутрешни часове днес и започнаха претърсвания на помещенията в университета, като извършиха и проверка на легитимацията на студенти и преподаватели.

По-късно пред сградата се появиха и представители на жандармерията в екипировка за борба с безредици.

След това членове на жандармерията се разположиха близо до Ректората, в центъра на Белград, където от време на време се стигаше до физически сблъсъци с протестиращи, при които бе употребен сълзотворен газ, а някои от демонстрантите замеряха полицаите с околните саксии.

Директорът на сръбската полиция Драган Василевич заяви на извънредна пресконференция, че днес полицията е продължила дейността си по разследването на смъртта на 25-годишна студентка, чието тяло бе намерено на 26 март вечерта пред сградата на Философския факултет на Белградския университет при неизяснени обстоятелства.

„Основната цел и задача е да се разкрият всички факти и обстоятелства в това разследване и да се хвърли светлина върху инцидента“, каза Василевич и добави, че тази вечер полицията е действала с минимално използване на сила и по нареждане на Висшата прокуратура.

По-рано днес Висшата прокуратура обяви, че като част от разследването на смъртта на 25-годишната студентка е разпоредила на полицията да влезе в Ректората и да изземе записи от охранителни камери, особено камерата от вратата, водеща от Ректората към Философския факултет.

Те добавят, че това би им позволило да установят как починалата студентка е влязла в сградата на факултета и дали е била сама или с някого.

Съобщава се, че на полицията е било наредено временно да изземе всички други предмети, „които биха могли да послужат като доказателства в производството, водено поради съмнения за небрежност от страна на декана (на Белградския университет проф. Владан Джокич) и други служители по отношение на безопасността на студентите и преподавателите“.

На 27 март полицията и прокуратурата съобщиха, че на 26 март вечерта на петия етаж на Философския факултет са били задействани пиротехнически устройства, след което 25-годишна студентка е скочила през прозореца.

Белградският университет обяви, че поведението на полицията в Ректората днес „повдига сериозни въпроси относно пропорционалността, правното основание и ограниченията на полицейските правомощия в академичното пространство“.

Те смятат, че „с трагичното събитие във Философския факултет се злоупотребява с цел политически манипулации“ и че това е акт на оказване на незаконен натиск върху университета.

Те обявиха, че ще предприемат всички налични законови и институционални стъпки, за да защитят своята автономия, академични свободи и човешки права.

Претърсването на университета продължава и в момента.