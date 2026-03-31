ХИНА: Приходите на Хърватия от чуждестранни туристи са достигнали 15,3 милиарда евро през 2025 г., сочат данни на хърватската централна банка

Приходите на Хърватия от чуждестранни туристи са достигнали 15,3 милиарда евро през 2025 г., сочат данни на хърватската централна банка
Приходите на Хърватия от чуждестранни туристи възлизат на 15,298 милиарда евро през 2025 г., което е с 2 процента или 292,5 милиона евро повече на годишна база спрямо тези през 2024 г., сочат данни на хърватската централна банка, цитирани от Министерството на туризма и спорта, предаде ХИНА.
Само през четвъртото тримесечие на миналата година приходите достигат 1,886 милиарда евро, което е с 3,8 на сто или с 69,5 милиона евро повече на годишна база, отбелязва хърватската агенция.
Министърът на туризма и спорта на Хърватия Тончи Главина заяви, че е доволен от резултатите за 2025 г., отбелязвайки че рекордният брой посещения и нощувки са съпроводени с рекордни приходи, което е потвърждение, че хърватският туризъм се развива по стратегически и дългосрочно устойчив начин.
По думите на министъра положителните тенденции се наблюдават и през 2026 г., но той предупреди, че предвид глобалните предизвикателства и несигурността, точните прогнози остават трудни. Очаква се решенията за пътуване да се вземат все по-често в последния момент, често в рамките на една или две седмици преди заминаването, което подчертава значението на поддържането на международна конкурентоспособност.
Главина подчерта, че запазването на високо ниво на отговорност при предлагането на туристическата оферта и ценовата политика ще бъде от решаващо значение за поддържане на стабилността и продължаване на положителните тенденции в сектора.
(Тази информация се разпространява от БТА по договор с хърватската агенция ХИНА)
