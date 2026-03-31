ХИНА: Приходите на Хърватия от чуждестранни туристи са достигнали 15,3 милиарда евро през 2025 г., сочат данни на хърватската централна банка

Цветозар Цаков
ХИНА: Приходите на Хърватия от чуждестранни туристи са достигнали 15,3 милиарда евро през 2025 г., сочат данни на хърватската централна банка
ХИНА: Приходите на Хърватия от чуждестранни туристи са достигнали 15,3 милиарда евро през 2025 г., сочат данни на хърватската централна банка
Изглед от Дубровник, Хърватия. Снимка: AP Photo/Darko Bandic
Загреб,  
31.03.2026 23:02
 (БТА)

Приходите на Хърватия от чуждестранни туристи възлизат на 15,298 милиарда евро през 2025 г., което е с 2 процента или 292,5 милиона евро повече на годишна база спрямо тези през 2024 г., сочат данни на хърватската централна банка, цитирани от Министерството на туризма и спорта, предаде ХИНА.

Само през четвъртото тримесечие на миналата година приходите достигат 1,886 милиарда евро, което е с 3,8 на сто или с 69,5 милиона евро повече на годишна база, отбелязва хърватската агенция.

Министърът на туризма и спорта на Хърватия Тончи Главина заяви, че е доволен от резултатите за 2025 г., отбелязвайки че рекордният брой посещения и нощувки са съпроводени с рекордни приходи, което е потвърждение, че хърватският туризъм се развива по стратегически и дългосрочно устойчив начин.

По думите на министъра положителните тенденции се наблюдават и през 2026 г., но той предупреди, че предвид глобалните предизвикателства и несигурността, точните прогнози остават трудни. Очаква се решенията за пътуване да се вземат все по-често в последния момент, често в рамките на една или две седмици преди заминаването, което подчертава значението на поддържането на международна конкурентоспособност.

Главина подчерта, че запазването на високо ниво на отговорност при предлагането на туристическата оферта и ценовата политика ще бъде от решаващо значение за поддържане на стабилността и продължаване на положителните тенденции в сектора.

(Тази информация се разпространява от БТА по договор с хърватската агенция ХИНА)

